Луцькі поліцейські подарували смаколики для вихованців «Ласки»





Про це йдеться на сторінці притулку.



"Сьогодні з дружнім візитом та смаколиками до нас завітали представники Патрульної поліції Волинської області. Дякуємо за все", - йдеться у дописі.





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