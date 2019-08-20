Луцькі поліцейські подарували смаколики для вихованців «Ласки»
Сьогодні, 07:35
Патрульні поліцейські подарували для комунально підприємства «Ласка» корм для тварин.
Про це йдеться на сторінці притулку.
"Сьогодні з дружнім візитом та смаколиками до нас завітали представники Патрульної поліції Волинської області. Дякуємо за все", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці притулку.
"Сьогодні з дружнім візитом та смаколиками до нас завітали представники Патрульної поліції Волинської області. Дякуємо за все", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі поліцейські подарували смаколики для вихованців «Ласки»
Сьогодні, 07:35
Клавіатурний шпигун та безпілотники: у волинському виші стартував фестиваль науки. ВІДЕО
Сьогодні, 06:22
На Львівщині змія вкусила дитину
Сьогодні, 04:15
Помер легендарний гравець мадридського «Реалу»
Сьогодні, 03:19