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Луцькі поліцейські подарували смаколики для вихованців «Ласки»

Луцькі поліцейські подарували смаколики для вихованців «Ласки»
Патрульні поліцейські подарували для комунально підприємства «Ласка» корм для тварин.

Про це йдеться на сторінці притулку.

"Сьогодні з дружнім візитом та смаколиками до нас завітали представники Патрульної поліції Волинської області. Дякуємо за все", - йдеться у дописі.

Луцькі поліцейські подарували смаколики для вихованців «Ласки»

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Теги: Волинь, Луцьк, Ласка
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