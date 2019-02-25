У 4-річної дівчинки з Волині виявили пухлину мозку: просять допомогти з коштами
Сьогодні, 13:38
Небайдужих волинян просять допогти з лікуванням 4-річній дівчинці Діані, у якої діагностували пухлину мозку.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волиньради Михайло Імберовський.
"Ніколи не думав, що доведеться писати такий пост...
Нашу родину спіткала біда! У чотирирічної Діанки, племінниці і похресниці моєї доньки діагностували пухлину мозку", - йдеться у дописі.
Також відомо, що батьки дівчинки нещодавно повернулись із заробітків, де заробляли гроші на житло, але от життя повернулось так, що витрачатимуть кошти на порятунок дитини.
Реквізити для допомоги: номер картки 5168742205944857 (Імберовська Оксана Василівна)
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волиньради Михайло Імберовський.
"Ніколи не думав, що доведеться писати такий пост...
Нашу родину спіткала біда! У чотирирічної Діанки, племінниці і похресниці моєї доньки діагностували пухлину мозку", - йдеться у дописі.
Також відомо, що батьки дівчинки нещодавно повернулись із заробітків, де заробляли гроші на житло, але от життя повернулось так, що витрачатимуть кошти на порятунок дитини.
Реквізити для допомоги: номер картки 5168742205944857 (Імберовська Оксана Василівна)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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