У 4-річної дівчинки з Волині виявили пухлину мозку: просять допомогти з коштами

Небайдужих волинян просять допогти з лікуванням 4-річній дівчинці, у якої діагностували пухлину мозку.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волиньради"Ніколи не думав, що доведеться писати такий пост...Нашу родину спіткала біда! У чотирирічної Діанки, племінниці і похресниці моєї доньки діагностували пухлину мозку", - йдеться у дописі.Також відомо, що батьки дівчинки нещодавно повернулись із заробітків, де заробляли гроші на житло, але от життя повернулось так, що витрачатимуть кошти на порятунок дитини.Реквізити для допомоги: номер картки 5168742205944857 (Імберовська Оксана Василівна)