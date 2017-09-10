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Треба вести діалог з підприємцями: Покровський про перенесення Старого ринку. ВІДЕО

Треба вести діалог з підприємцями: Покровський про перенесення Старого ринку. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів про своє бачення подальшого існування Старого ринку.

Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент».

«Однозначно, ринок потрібно забирати з-під стін замку. Але є питання: яким чином це зробити? Як реалізувати цей проєкт? Як на мене, влада повинна довести до ідеалу діалог з підприємцями, які там працюють. Вони мусять бути впевненими, що не залишаться без роботи. Потрібно всіх взяти за руку і завести на Новий ринок чи якесь інше місце», – зазначив він.

Разом із цим депутат переконаний, що після досягнення усіх домовленостей, Старий ринок необхідно ліквідувати остаточно:

«І там не повинні залишатися чагарники, хащі або зруйнована ділянка. Ми мусимо відразу наводити порядок і проводити реконструкцію тієї частина міста».


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Теги: Андрій Покровський, Старий ринок, проблема, діалог
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Коментарі 1
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"всіх взяти за руку і завести на Новий ринок чи якесь інше місце"

1. За руку і пішки на ДПЗ.

2. "В інше місце" без шуму і пилу.
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