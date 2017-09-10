Треба вести діалог з підприємцями: Покровський про перенесення Старого ринку. ВІДЕО

Андрій Покровський розповів про своє бачення подальшого існування Старого ринку.



Про це йшлося у його інтерв’ю для



«Однозначно, ринок потрібно забирати з-під стін замку. Але є питання: яким чином це зробити? Як реалізувати цей проєкт? Як на мене, влада повинна довести до ідеалу діалог з підприємцями, які там працюють. Вони мусять бути впевненими, що не залишаться без роботи. Потрібно всіх взяти за руку і завести на Новий ринок чи якесь інше місце», – зазначив він.



Разом із цим депутат переконаний, що після досягнення усіх домовленостей, Старий ринок необхідно ліквідувати остаточно:



«І там не повинні залишатися чагарники, хащі або зруйнована ділянка. Ми мусимо відразу наводити порядок і проводити реконструкцію тієї частина міста».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської радирозповів про своє бачення подальшого існування Старого ринку.Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент» «Однозначно, ринок потрібно забирати з-під стін замку. Але є питання: яким чином це зробити? Як реалізувати цей проєкт? Як на мене, влада повинна довести до ідеалу діалог з підприємцями, які там працюють. Вони мусять бути впевненими, що не залишаться без роботи. Потрібно всіх взяти за руку і завести на Новий ринок чи якесь інше місце», – зазначив він.Разом із цим депутат переконаний, що після досягнення усіх домовленостей, Старий ринок необхідно ліквідувати остаточно:«І там не повинні залишатися чагарники, хащі або зруйнована ділянка. Ми мусимо відразу наводити порядок і проводити реконструкцію тієї частина міста».

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