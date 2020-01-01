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У місті на Волині – нічна аварія. ВІДЕО

У місті на Волині – нічна аварія. ВІДЕО
15-го травня близько 23:00 у Нововолинську на вулиці Луцькій, поблизу Епіцентру, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Відео з місця події надіслали БУГу читачі в інстаграм.

Зіткнулися два легковики. На місці працює поліція та “швидка”.

Свідки зазначають, що двом потерпілим надавали медичну допомогу.

Деталі згодом.


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Теги: аварія, Нововолинськ
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