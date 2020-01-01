У місті на Волині – нічна аварія. ВІДЕО





Відео з місця події надіслали



Зіткнулися два легковики. На місці працює поліція та “швидка”.



Свідки зазначають, що двом потерпілим надавали медичну допомогу.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го травня близько 23:00 у Нововолинську на вулиці Луцькій, поблизу Епіцентру, сталася дорожньо-транспортна пригода.Відео з місця події надіслали БУГу читачі в інстаграм Зіткнулися два легковики. На місці працює поліція та “швидка”.Свідки зазначають, що двом потерпілим надавали медичну допомогу.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію