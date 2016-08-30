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На Волині відійшов у вічність відомий художник

На Волині відійшов у вічність відомий художник
У неділю, 17 травня перестало битися серце талановитого художника-монументаліста та педагога Миколи Федоровича Куценка. Про це повідомили рідні митця,- пише ІА Волинські Новини.

«Родина з сумом повідомила: сьогодні перестало битися серце Миколи Федоровича Куценка, талановитого художника-монументаліста, педагога, чуйної і доброї людини.

В ці місяці він часто телефонував до друзів, колег. Цікавився новинами, розпитував про виставки в Галереї мистецтв спілки, радів подіям у їхньому житті. У нашій останній розмові Микола Федорович переймався тим, що дуже хоче знову взяти пензля в руки, та сили вже покидали його. Думав художник і про те, коли знову в його майстерні народиться нове полотно…

Художника пам’ятають, допоки люди споглядають його твори.

У яскравих оптимістичних картинах Микола Куценко висловив захоплення цим прекрасним світом, любов до близьких, радість творчої праці. Дуже любив і плекав з добротою таланти своїх учнів, щиро радів їхнім успіхам.

Разом з дружиною Аллою Євгеніївною сумують друзі, учні, колеги, спілчани Волинської організації НСХУ…

Світла пам’ять Вам, дорогий Микола Федоровичу…» – йдеться у дописі.

Довідка:

Микола Куценко народився 1 січня 1947 року у селі Попівка Кошарського району Ростовської області. У 1975 році вступив до Київського державного художнього інституту на факультет станкового живопису, після 2-х років навчання був переведений на факультет монументального живопису, навчався у майстерні відомого педагога Миколи Стороженка.

З 1981 року мешкав у Луцьку, де працював художником-монументалістом у Волинських художньо-виробничих майстернях Художнього фонду УРСР. Виконував розписи, вітражі, мозаїки.

З 1999 по 2015 роки займався педагогічною діяльністю – викладав спеціалізовані дисципліни на відділенні художніх ремесел у Луцькому вищому професійному училищі будівництва і архітектури. Учасник регіональних та всеукраїнських виставок з 1981 року. Творчий доробок художника складають роботи монументального і станкового живопису. Улюблені жанри Миколи Куценка – пейзаж і натюрморт. Картини зберігаються у приватних колекціях українських та зарубіжних шанувальників.

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Теги: Микола Куценко, художник, помер
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