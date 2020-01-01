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У Луцьку на проспекті Волі тимчасово відключать воду

У Луцьку на проспекті Волі тимчасово відключать воду
У Луцьку 19 травня тимчасово відключать водопостачання в районі проспекту Волі.

Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканалу».

Зазначається, що з 9:00 до 15:00 години не буде води в районі проспекту Волі, у будинках від 21 по 33, що розташовані поруч із Волинською обласною філармонією і до вулиці Шопена.

Причина тимчасової зупинки подачі води – заміна аварійної ділянки водогону і встановлення водозапірної арматури. Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку водопровідної води через гідранти.

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Теги: відключення, вода, Луцьк
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