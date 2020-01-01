Небезпечні розваги: у Ковелі двох дітей вдарило струмом





Про це



Ззаначається, що приблизно о 15:00 двоє хлопців видерлися на вагон та отримали ураження струмом.



Постраждалі – 2005 та 2006 років народження. Дітей з опіками різних частин тіла госпіталізували у реанімацію.



На місці працювала слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі двоє дітей потрапили в реанімацію через небезпечні розваги на залізниці.Про це volyn.com.ua розповіли у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області.Ззаначається, що приблизно о 15:00 двоє хлопців видерлися на вагон та отримали ураження струмом.Постраждалі – 2005 та 2006 років народження. Дітей з опіками різних частин тіла госпіталізували у реанімацію.На місці працювала слідчо-оперативна група.

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