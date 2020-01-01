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Небезпечні розваги: у Ковелі двох дітей вдарило струмом

Небезпечні розваги: у Ковелі двох дітей вдарило струмом
У Ковелі двоє дітей потрапили в реанімацію через небезпечні розваги на залізниці.

Про це volyn.com.ua розповіли у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області.

Ззаначається, що приблизно о 15:00 двоє хлопців видерлися на вагон та отримали ураження струмом.

Постраждалі – 2005 та 2006 років народження. Дітей з опіками різних частин тіла госпіталізували у реанімацію.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

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Теги: Ковель, діти, струм, опіки
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