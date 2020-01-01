Небезпечні розваги: у Ковелі двох дітей вдарило струмом
Сьогодні, 17:28
У Ковелі двоє дітей потрапили в реанімацію через небезпечні розваги на залізниці.
Про це volyn.com.ua розповіли у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області.
Ззаначається, що приблизно о 15:00 двоє хлопців видерлися на вагон та отримали ураження струмом.
Постраждалі – 2005 та 2006 років народження. Дітей з опіками різних частин тіла госпіталізували у реанімацію.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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Про це volyn.com.ua розповіли у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області.
Ззаначається, що приблизно о 15:00 двоє хлопців видерлися на вагон та отримали ураження струмом.
Постраждалі – 2005 та 2006 років народження. Дітей з опіками різних частин тіла госпіталізували у реанімацію.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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