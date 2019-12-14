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Зв'язали скотчем руки та ноги: судили трьох волинян, які побили та пограбували пенсіонера

Зв'язали скотчем руки та ноги: судили трьох волинян, які побили та пограбували пенсіонера
У Маневицькому районному суді визнали винуватими трьох чоловіків, які за попередньою змовою, пограбували житло.

Жителі Маневиччини, на хуторі Ковлі, що поблизу села Новосілки, за попередньою домовленістю між собою і перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, навідалися до будинку 69 річного чоловіка, повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише "Район.Маневичі".

Пенсіонеру завдали два удари в області живота, після цього відкрили вхідні двері та проникли в приміщення житлового будинку потерпілого. Дідуся силою заштовхали до спальної кімнати та зв'язали скотчем руки та ноги. Після цього, відкрито викрали грошові кошти на суму 10 тисяч гривень, мобільний телефон та втекли з місця події.

Потерпілий, який був зв'язаний протягом короткого проміжку часу, самостійно звільнився. Обвинувачені завдали майнову шкоду на загальну суму 10,3 тисячі гривень.

Двоє обвинувачених свою вину в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні визнали частково, а третій свою вину не визнав та від давання показань про обставини вчинення злочину, що йому інкримінували, в судовому засіданні відмовився.

Попри часткове визнання та невизнання вини в кримінальному правопорушенні, винуватість чоловіків підтвердили іншими доказами, які дослідили в судовому засіданні та встановили під час досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

У Маневицькому районному суді двох обвинувачених засудили до трьох років іспитового строку, а третього визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачили у частині 3 статті 186 КК України, та призначили йому покарання – шість років позбавлення волі.

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Теги: суд, пограбування, Маневиччина
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