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Рекомендації МОЗ: як після карантину можуть працювати дитячі садки

Рекомендації МОЗ: як після карантину можуть працювати дитячі садки
Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо роботи дитячих садочків.

Про це повідомляє УНН із посиланням на рекомендації МОЗ.

Зазначається, що перед початком роботи всім працівникам дошкільних закладів вимірюватимуть температуру. До роботи допускатимуться працівники із температурою не більше, ніж 37,2 С.

Також, температурний скринінг дітей проводитиметься при вході у заклад та кожні 4 години з занесенням показиків у відповідний журнал. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то діти не допускаються до садочка.

Якщо температуру виявили протягом дня, то дитину ізолюють з відповідним інформування медиків та батьків.

Повідомляється, що ранкове приймання дитини проводить вихователь групи поза межами будівлі садочку. Батьки або супроводжуючи повинні мати маску або респіратор. Очікування на території садочка має бути обмежено.

Окрім того, на вході до закладу повинне бути місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.

На період карантину забороняється використовувати тканинні багаторазові рушники, м'які іграшки, килими з довгим ворсом та перебувати у взутті у закритому приміщенні.

Додається, що дезінфекцію поверхонь повинна проводитися не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять.

Вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни. Провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня.

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Теги: МОЗ, коронавірус
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