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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 19 травня: в Україні – 18 876 випадків коронавірусу, на Волині – 635

Ранок 19 травня: в Україні – 18 876 випадків коронавірусу, на Волині – 635
В Україні зафіксували 18 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 19 травня в Україні - 18 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксували 260 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 751 випадок;
Волинська область — 635 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 573 випадки;
Закарпатська область — 911 випадків;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1235 випадків;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2359 випадків;
Київська область — 1245 випадків;
Львівська область — 1098 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 263 випадки;
Одеська область — 784 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1188 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 816 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2742 випадки;
Черкаська область — 376 випадків;
Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, карантин, статистика, МОЗ, Україна
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