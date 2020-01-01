Ранок 19 травня: в Україні – 18 876 випадків коронавірусу, на Волині – 635

В Україні зафіксували 18 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 19 травня в Україні - 18 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксували 260 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 751 випадок;Волинська область — 635 випадків;Дніпропетровська область — 843 випадки;Донецька область — 131 випадок;Житомирська область — 573 випадки;Закарпатська область — 911 випадків;Запорізька область — 385 випадків;Івано-Франківська область — 1235 випадків;Кіровоградська область — 445 випадків;м. Київ — 2359 випадків;Київська область — 1245 випадків;Львівська область — 1098 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 263 випадки;Одеська область — 784 випадки;Полтавська область — 264 випадки;Рівненська область — 1188 випадків;Сумська область — 164 випадки;Тернопільська область — 1081 випадок;Харківська область — 816 випадків;Херсонська область — 168 випадків;Хмельницька область — 267 випадків;Чернівецька область — 2742 випадки;Черкаська область — 376 випадків;Чернігівська область — 110 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.