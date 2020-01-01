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У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО

У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО
У Луцьку викрили декількох автохамів, які припаркували свої автомобілі на траві, тротуарах та пішохідних доріжка.

Так, інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили та зафіксували ряд порушень правил паркування транспортних засобів, інформує пресслужба муніципальної варти Луцькради.

Відповідальні особи порушували ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька, в зв’язку з чим отримали протокол про адміністративне правопорушення.

За порушення вказеної статті передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.
У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО
У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО
У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО
У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО
У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО

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Теги: Луцьк, паркування, автохами
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Коментарі 2
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Хоч би раз написали про недолуге планування дворів та брак паркувальних місць. Тільки здатні поширювати фото з соцмереж про «автохамів» які паркуються на місці що віддалено нагадує газон, а хто ваажає що це газон, то мені вас шкода.
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Муніципали свої авто не штрафують,які запарковані з порушенням на тротуарі біля приміщення Мунварти.
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