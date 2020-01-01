У Луцьку «автохами» паркують автівки на тротуарах та пішохідних доріжках. ФОТО





Так, інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили та зафіксували ряд порушень правил паркування транспортних засобів, інформує пресслужба муніципальної варти Луцькради.



Відповідальні особи порушували ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька, в зв’язку з чим отримали протокол про адміністративне правопорушення.



За порушення вказеної статті передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.



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