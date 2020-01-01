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Перед судом постануть двоє волинян, які за гроші хотіли підкупити поліцейських

Перед судом постануть двоє волинян, які за гроші хотіли підкупити поліцейських
Волинян судитимуть за спроби підкупити поліцейських.

Так, увечері 3 травня в селі Кругель Ковельського району правоохоронці зупинили авто на іноземній реєстрації. За кермом автівки перебував чоловік, у якого не було при собі посвідчення водія. Нетверезий же власник транспортного засобу – 36-річний мешканець Кругеля – їхав у ньому як пасажир, - інформує
прокуратура Волинської області.

Під час з'ясування усіх обставин подій між ним та правоохоронцями виник конфлікт, у ході якого громадянин ударив поліцейського. Згодом же, аби залагодити ситуацію й відкупитися від відповідальності, він надав правоохоронцям 500 грн неправомірної вигоди.

За 3000 грн хотів вирішити питання щодо не притягнення до відповідальності й 52-річний нетверезий ковельчанин, якого увечері 6 травня 2020 року у Ковелі поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху.

В обох випадках поліцейські припинили такі дії громадян та повідомили про злочини в установленому порядку.

Нині водії визнали свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам, а молодший – ще і у опорі працівникові правоохоронного органу.

З ним уклали угоди про визнання винуватості, у яких визначено покарання у виді штрафу: старшому – в розмірі 8500 грн, молодшому – 10200 грн.

Далі – слово за судом.

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Теги: підкуп, хабар, поліцейські
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