Перед судом постануть двоє волинян, які за гроші хотіли підкупити поліцейських
Сьогодні, 19:17
Волинян судитимуть за спроби підкупити поліцейських.
Так, увечері 3 травня в селі Кругель Ковельського району правоохоронці зупинили авто на іноземній реєстрації. За кермом автівки перебував чоловік, у якого не було при собі посвідчення водія. Нетверезий же власник транспортного засобу – 36-річний мешканець Кругеля – їхав у ньому як пасажир, - інформує
прокуратура Волинської області.
Під час з'ясування усіх обставин подій між ним та правоохоронцями виник конфлікт, у ході якого громадянин ударив поліцейського. Згодом же, аби залагодити ситуацію й відкупитися від відповідальності, він надав правоохоронцям 500 грн неправомірної вигоди.
За 3000 грн хотів вирішити питання щодо не притягнення до відповідальності й 52-річний нетверезий ковельчанин, якого увечері 6 травня 2020 року у Ковелі поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху.
В обох випадках поліцейські припинили такі дії громадян та повідомили про злочини в установленому порядку.
Нині водії визнали свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам, а молодший – ще і у опорі працівникові правоохоронного органу.
З ним уклали угоди про визнання винуватості, у яких визначено покарання у виді штрафу: старшому – в розмірі 8500 грн, молодшому – 10200 грн.
Далі – слово за судом.
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Так, увечері 3 травня в селі Кругель Ковельського району правоохоронці зупинили авто на іноземній реєстрації. За кермом автівки перебував чоловік, у якого не було при собі посвідчення водія. Нетверезий же власник транспортного засобу – 36-річний мешканець Кругеля – їхав у ньому як пасажир, - інформує
прокуратура Волинської області.
Під час з'ясування усіх обставин подій між ним та правоохоронцями виник конфлікт, у ході якого громадянин ударив поліцейського. Згодом же, аби залагодити ситуацію й відкупитися від відповідальності, він надав правоохоронцям 500 грн неправомірної вигоди.
За 3000 грн хотів вирішити питання щодо не притягнення до відповідальності й 52-річний нетверезий ковельчанин, якого увечері 6 травня 2020 року у Ковелі поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху.
В обох випадках поліцейські припинили такі дії громадян та повідомили про злочини в установленому порядку.
Нині водії визнали свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам, а молодший – ще і у опорі працівникові правоохоронного органу.
З ним уклали угоди про визнання винуватості, у яких визначено покарання у виді штрафу: старшому – в розмірі 8500 грн, молодшому – 10200 грн.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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