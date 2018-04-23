Волинська поліція затримала злочинця, який перебував у розшуку
Сьогодні, 15:13
Працівники Любомльського відділу поліції виявили й затримали 50-річного мешканця Любомля, який з 2019 року перебував у розшуку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Вироком Любомльського районного суду у вересні 2018 чоловіка визнано винним у вчиненні низки крадіжок із проникненням в оселі мешканців району та на територію котельні Волинської митниці ДФС і призначено покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.
Відтоді, обвинувачений ухилявся від відбування покарання, а зараз його розшукали та невдовзі доправлять у місця позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Вироком Любомльського районного суду у вересні 2018 чоловіка визнано винним у вчиненні низки крадіжок із проникненням в оселі мешканців району та на територію котельні Волинської митниці ДФС і призначено покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.
Відтоді, обвинувачений ухилявся від відбування покарання, а зараз його розшукали та невдовзі доправлять у місця позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
Сьогодні, 15:33
У місті на Волині загорілася вантажівка з вугіллям
Сьогодні, 15:18
Волинська поліція затримала злочинця, який перебував у розшуку
Сьогодні, 15:13
У Луцьку – затримки з результатами тестів на COVID-19
Сьогодні, 15:02