Волинська поліція затримала злочинця, який перебував у розшуку





Про це



Вироком Любомльського районного суду у вересні 2018 чоловіка визнано винним у вчиненні низки крадіжок із проникненням в оселі мешканців району та на територію котельні Волинської митниці ДФС і призначено покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.



Відтоді, обвинувачений ухилявся від відбування покарання, а зараз його розшукали та невдовзі доправлять у місця позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Любомльського відділу поліції виявили й затримали 50-річного мешканця Любомля, який з 2019 року перебував у розшуку.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Вироком Любомльського районного суду у вересні 2018 чоловіка визнано винним у вчиненні низки крадіжок із проникненням в оселі мешканців району та на територію котельні Волинської митниці ДФС і призначено покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.Відтоді, обвинувачений ухилявся від відбування покарання, а зараз його розшукали та невдовзі доправлять у місця позбавлення волі.

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