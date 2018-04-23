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Волинська поліція затримала злочинця, який перебував у розшуку

Волинська поліція затримала злочинця, який перебував у розшуку
Працівники Любомльського відділу поліції виявили й затримали 50-річного мешканця Любомля, який з 2019 року перебував у розшуку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Вироком Любомльського районного суду у вересні 2018 чоловіка визнано винним у вчиненні низки крадіжок із проникненням в оселі мешканців району та на територію котельні Волинської митниці ДФС і призначено покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.

Відтоді, обвинувачений ухилявся від відбування покарання, а зараз його розшукали та невдовзі доправлять у місця позбавлення волі.

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Теги: поліція, Волинь, злочинець
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