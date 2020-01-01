У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною

У Ківерцівському районі поліцейські затримали вантажівку з лісом без відповідних документів.Автомобіль Mercedes Benz зупинили патрульні поліцейські на вулиці Центральній, у селі Дерно, за порушення правил дорожнього руху, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом авто перебував 34-річний житель Рівненської області.У вантажівці знаходилося 144 колоди довжиною понад 1 м. Документів на лісову продукцію у водія не було.На місце виїхала слідчо-оперативна група. Транспортний засіб та вантаж вилучили і передали на зберігання до Цуманського лісового господарства. Наразі встановлюють вартість та походження деревини.Триває досудове розслідування, розпочате за ч.1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. У разі доведення вини правопорушнику загрожуватиме від 17 до 25,5 тис. грн. штрафу, арешт строком до шести місяців або ж до трьох років обмеження чи позбавлення волі.