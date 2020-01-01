У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною
Сьогодні, 17:26
У Ківерцівському районі поліцейські затримали вантажівку з лісом без відповідних документів.
Автомобіль Mercedes Benz зупинили патрульні поліцейські на вулиці Центральній, у селі Дерно, за порушення правил дорожнього руху, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 34-річний житель Рівненської області.
У вантажівці знаходилося 144 колоди довжиною понад 1 м. Документів на лісову продукцію у водія не було.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Транспортний засіб та вантаж вилучили і передали на зберігання до Цуманського лісового господарства. Наразі встановлюють вартість та походження деревини.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч.1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. У разі доведення вини правопорушнику загрожуватиме від 17 до 25,5 тис. грн. штрафу, арешт строком до шести місяців або ж до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автомобіль Mercedes Benz зупинили патрульні поліцейські на вулиці Центральній, у селі Дерно, за порушення правил дорожнього руху, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 34-річний житель Рівненської області.
У вантажівці знаходилося 144 колоди довжиною понад 1 м. Документів на лісову продукцію у водія не було.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Транспортний засіб та вантаж вилучили і передали на зберігання до Цуманського лісового господарства. Наразі встановлюють вартість та походження деревини.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч.1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. У разі доведення вини правопорушнику загрожуватиме від 17 до 25,5 тис. грн. штрафу, арешт строком до шести місяців або ж до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в багатоповерхівці на Конякіна знайшли тіло жінки
Сьогодні, 17:43
У Ківерцівському районі викрили цех, де підробляли антисептики під відомі європейські бренди
Сьогодні, 17:26
У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною
Сьогодні, 17:26