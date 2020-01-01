Тепер пологи – безкоштовно: волинська лікарня отримала гроші від Нацздоров'я. ФОТО
Сьогодні, 02:14
З 20 травня у любомльські лікарні пологи для жінок будуть безкоштовними - медзаклад отримав необхідні кошти від Нацздоров'я.
Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуці.
Раніше КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» успішно уклала договір з НСЗУ для надання послуги «Медична допомога при пологах» в межах програми медичних гарантій. А днями від НСЗУ на рахунок лікарні надійшли кошти для забезпечення породіль усім необхідним під час пологів та перебування у відділенні до моменту виписки.
Ці кошти спрямовуються на медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення пологів, також з урахуванням зарплат медикам та усіх інших витрат, які передбачені у зв’язку з народженням дитини.
"Відтак породілля безкоштовно отримує перелік послуг: медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою, ургентного чи планового кесаревого розтину, перебування в стандартній палаті, знеболення оперативних втручань, за необхідності інтенсивної терапії породіллі та новонародженого, скринінг та вакцинацію дитини", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у пологовому відділенні створені зручні та комфортні умови для жінок під час пологів, а також облаштовані індивідуальні та загальні палати для перебування мам з малюками.
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Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуці.
Раніше КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» успішно уклала договір з НСЗУ для надання послуги «Медична допомога при пологах» в межах програми медичних гарантій. А днями від НСЗУ на рахунок лікарні надійшли кошти для забезпечення породіль усім необхідним під час пологів та перебування у відділенні до моменту виписки.
Ці кошти спрямовуються на медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення пологів, також з урахуванням зарплат медикам та усіх інших витрат, які передбачені у зв’язку з народженням дитини.
"Відтак породілля безкоштовно отримує перелік послуг: медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою, ургентного чи планового кесаревого розтину, перебування в стандартній палаті, знеболення оперативних втручань, за необхідності інтенсивної терапії породіллі та новонародженого, скринінг та вакцинацію дитини", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у пологовому відділенні створені зручні та комфортні умови для жінок під час пологів, а також облаштовані індивідуальні та загальні палати для перебування мам з малюками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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