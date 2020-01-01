У Луцьку викрили продавців, які торгують алкоголем у заборонений час

У Луцьку викрили магазин та кіоск, які торгували алкогольними та слабоалкогольними напоями у заборонений час (з 22:00 до 08:00).Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Цього разу під пильне око муніципалів потрапили магазин «Юрій», який знаходиться на вулиці Конякіна та кіоск по проспекту Василя Мойсея.На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Розмір штрафу за вказане порушення становить від 1700 до 6800 грн.