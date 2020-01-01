Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО
Сьогодні, 08:27
Три десятки водіїв одночасно сигналили біля обласної інфекційної лікарні Волині.
Як розповів Суспільному організатор акції у Луцьку Дмитро Жук, таким чином вони вирішили подякувати лікарям, які на першій лінії боротьби з коронавірусом.
На акцію приїхали водії однієї зі служб перевезень. Вони безоплатно возять лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на цю інфекцію. Флешмоб «Дякуємо лікарям» одночасно пройшов в 24-х містах по всій Україні.
"Просто був кинутий такий клич, що можна зробити автомобільний сигнал вдячності для лікарів. Ми цим хочемо показати, що вони в цьому світі жорстокому не одні, щоб дати їм трошки мотивацію, щоб вони боролися надалі, показати, що ми з ними, ми разом", - розповів організатор акції Дмитро Жук.
Дитро Жук каже, що водії возили не всіх лікарів, а лише тих, які безпосередньо лікують хворих на COVID-19.
"Дехто зі сльозами дякує за те, що ми таке робимо, а інші просто посміхаються", - каже організатор акції.
Медпрацівники до учасників акції не виходили. В лікарні - карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів Суспільному організатор акції у Луцьку Дмитро Жук, таким чином вони вирішили подякувати лікарям, які на першій лінії боротьби з коронавірусом.
На акцію приїхали водії однієї зі служб перевезень. Вони безоплатно возять лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на цю інфекцію. Флешмоб «Дякуємо лікарям» одночасно пройшов в 24-х містах по всій Україні.
"Просто був кинутий такий клич, що можна зробити автомобільний сигнал вдячності для лікарів. Ми цим хочемо показати, що вони в цьому світі жорстокому не одні, щоб дати їм трошки мотивацію, щоб вони боролися надалі, показати, що ми з ними, ми разом", - розповів організатор акції Дмитро Жук.
Дитро Жук каже, що водії возили не всіх лікарів, а лише тих, які безпосередньо лікують хворих на COVID-19.
"Дехто зі сльозами дякує за те, що ми таке робимо, а інші просто посміхаються", - каже організатор акції.
Медпрацівники до учасників акції не виходили. В лікарні - карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 22 травня
Сьогодні, 09:07
Послаблення карантину: з 1 червня в Україні запрацюють спортзали, з 10 – ресторани і кафе. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 08:55
Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО
Сьогодні, 08:27