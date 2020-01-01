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Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО

Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО
Три десятки водіїв одночасно сигналили біля обласної інфекційної лікарні Волині.

Як розповів Суспільному організатор акції у Луцьку Дмитро Жук, таким чином вони вирішили подякувати лікарям, які на першій лінії боротьби з коронавірусом.

Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО

На акцію приїхали водії однієї зі служб перевезень. Вони безоплатно возять лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на цю інфекцію. Флешмоб «Дякуємо лікарям» одночасно пройшов в 24-х містах по всій Україні.

Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО

"Просто був кинутий такий клич, що можна зробити автомобільний сигнал вдячності для лікарів. Ми цим хочемо показати, що вони в цьому світі жорстокому не одні, щоб дати їм трошки мотивацію, щоб вони боролися надалі, показати, що ми з ними, ми разом", - розповів організатор акції Дмитро Жук.

Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО

Дитро Жук каже, що водії возили не всіх лікарів, а лише тих, які безпосередньо лікують хворих на COVID-19.

"Дехто зі сльозами дякує за те, що ми таке робимо, а інші просто посміхаються", - каже організатор акції.

Медпрацівники до учасників акції не виходили. В лікарні - карантин.
Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО

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Теги: автомобіль. сигнал, медики, підтримка, акція, флешмоб, лікарня, карантин
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