Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО





Як розповів Дмитро Жук, таким чином вони вирішили подякувати лікарям, які на першій лінії боротьби з коронавірусом.





На акцію приїхали водії однієї зі служб перевезень. Вони безоплатно возять лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на цю інфекцію. Флешмоб «Дякуємо лікарям» одночасно пройшов в 24-х містах по всій Україні.





"Просто був кинутий такий клич, що можна зробити автомобільний сигнал вдячності для лікарів. Ми цим хочемо показати, що вони в цьому світі жорстокому не одні, щоб дати їм трошки мотивацію, щоб вони боролися надалі, показати, що ми з ними, ми разом", - розповів організатор акції Дмитро Жук.





Дитро Жук каже, що водії возили не всіх лікарів, а лише тих, які безпосередньо лікують хворих на COVID-19.



"Дехто зі сльозами дякує за те, що ми таке робимо, а інші просто посміхаються", - каже організатор акції.



Медпрацівники до учасників акції не виходили. В лікарні - карантин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три десятки водіїв одночасно сигналили біля обласної інфекційної лікарні Волині.Як розповів Суспільному організатор акції у Луцьку, таким чином вони вирішили подякувати лікарям, які на першій лінії боротьби з коронавірусом.На акцію приїхали водії однієї зі служб перевезень. Вони безоплатно возять лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на цю інфекцію. Флешмоб «Дякуємо лікарям» одночасно пройшов в 24-х містах по всій Україні."Просто був кинутий такий клич, що можна зробити автомобільний сигнал вдячності для лікарів. Ми цим хочемо показати, що вони в цьому світі жорстокому не одні, щоб дати їм трошки мотивацію, щоб вони боролися надалі, показати, що ми з ними, ми разом", - розповів організатор акції Дмитро Жук.Дитро Жук каже, що водії возили не всіх лікарів, а лише тих, які безпосередньо лікують хворих на COVID-19."Дехто зі сльозами дякує за те, що ми таке робимо, а інші просто посміхаються", - каже організатор акції.Медпрацівники до учасників акції не виходили. В лікарні - карантин.

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