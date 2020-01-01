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В Україні перенесли атестацію медиків

В Україні перенесли атестацію медиків
Міністерство охорони здоров'я перенесло атестацію лікарів та провізорів до кінця карантину.

Крім того, всі медики, задіяні в боротьбі з коронавірусом, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку, - пише Кореспондент.

Атестації на перевірку знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор-спеціаліст" перенесені на період карантину. Про це повідомляє прес-служба МОЗ в п'ятницю, 22 травня.

"Підписано наказ, за ​​яким всі медичні працівники, задіяні в наданні медичної допомоги під час епідемії коронавірусної інфекції, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку. Це ще один спосіб міністерства подякувати медикам за їхню роботу. Крім того, з огляду на протиепідемічні рекомендації, ми перенесли ліцензійні медичні іспити КРОК для студентів-медиків і інтернів на другу половину червня", - сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Чиновниця додала, що міністерство підписало наказ, який стверджує табель оснащення для відділень екстреної або невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

"Це дозволить регламентувати і забезпечити кожне приймальне відділення належним медичним обладнанням", - підсумувала Микичак.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ поскаржилися на дефіцит сімейних лікарів. Також не вистачає лікарів-лаборантів, інфекціоністів і рентгенологів. МОЗ буде коригувати держзамовлення в медуніверситети.

Також повідомлялося, що жертвами коронавірусу в Україні стали 28 медиків. За час епідемії в Україні коронавірус виявили у 3 132 медпрацівників, половина з них (1 617) вже одужали.

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Теги: медицина, Україна
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