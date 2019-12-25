Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 25 травня

В понеділок, 25 травня в Луцьку хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у місті буде зберігатися похмура погода.За даними Sinoptik.ua, з середини дня і до його кінця йтиме дощ.На сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області в понеділок спостерігатиметьсямінлива хмарність.Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 13-18º тепла.