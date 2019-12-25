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Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 25 травня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 25 травня
В понеділок, 25 травня в Луцьку хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у місті буде зберігатися похмура погода.

За даними Sinoptik.ua, з середини дня і до його кінця йтиме дощ.

На сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області в понеділок спостерігатиметься
мінлива хмарність.

Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 13-18º тепла.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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