Готується до нового спалаху коронавірусу: Франція хоче, щоб волинські компанії пошили 100 мільйонів захисних костюмів





Про це 22 травня говорили під час круглого столу «Як відновлювати економіку міста після карантину». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Про це інформує



Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій розповіла, що в області є проблема через малу кількість зроблених тестів у день.





«Я говорила з Наталією Янко (очільниця Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України – К.) про те, що потрібно купити автоматичний аналізатор, який буде виявляти бактерії. І коли він буде, то можна робити до тисячі аналізів на добу, а зараз їх роблять близько 116. В нас проблема, що не можемо більше робити і охоплювати більшу частину людей. Адже зараз роблять тест тоді, коли є симптоми у пацієнта», – розповіла депутатка міськради.



Своєю чергою, голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько озвучив, що нині Франція замовляє 100 мільйонів костюмів на осінь (поставка має відбутися до 15 вересня), що свідчить про підготовку країни до можливого наступного спалаху коронавірусної інфекції.





«Французи організовують це на давальницьких схемах. Вони хочуть заплатити тільки за послуги і за роботу. Навіть вважають, що мають платити як для Бангладеш. Тобто зарплата нашої швачки має бути 20 доларів у місяць. Ми їм пояснюємо, що таких речей тут не буде. Але є фірми на Сході (Харківська та Дніпропетровська області), які навіть на це погоджуються вже. І цим показують, що в Україні може бути така ціна. Відповідно ми підключили Асоціацію легкої промисловості, до ради якої я входжу, аби не допускати таких замовлень, які нижчі не те, що від собівартості послуг, а в 2-3 рази», – розповів голова правління ПАТ «Едельвіка».



Також додав, що одну калькуляцію вдалося відстояли. В іншому випадку – процес пригальмовують, адже виступають проти такої ціни. Погодитися на пропозицію від Франції можуть лише, якщо вартість покриє собівартість і люди збережуть свої нинішні розміри зарплат.





На заході також були присутні засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад та директор БК «Інвестор» Андрій Разумоський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тим часом, коли у Волинській області немає можливості робити достатню кількість тестів на коронавірус, Франція готується до нового спалаху, який, ймовірно, очікують на початок осені.Про це 22 травня говорили під час круглого столу «Як відновлювати економіку міста після карантину». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є. Про це інформує ІА "Конкурент" Депутатка Луцької міської радирозповіла, що в області є проблема через малу кількість зроблених тестів у день.«Я говорила з(очільниця Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України – К.) про те, що потрібно купити автоматичний аналізатор, який буде виявляти бактерії. І коли він буде, то можна робити до тисячі аналізів на добу, а зараз їх роблять близько 116. В нас проблема, що не можемо більше робити і охоплювати більшу частину людей. Адже зараз роблять тест тоді, коли є симптоми у пацієнта», – розповіла депутатка міськради.Своєю чергою, голова правління ПАТ «Едельвіка»озвучив, що нині Франція замовляє 100 мільйонів костюмів на осінь (поставка має відбутися до 15 вересня), що свідчить про підготовку країни до можливого наступного спалаху коронавірусної інфекції.«Французи організовують це на давальницьких схемах. Вони хочуть заплатити тільки за послуги і за роботу. Навіть вважають, що мають платити як для Бангладеш. Тобто зарплата нашої швачки має бути 20 доларів у місяць. Ми їм пояснюємо, що таких речей тут не буде. Але є фірми на Сході (Харківська та Дніпропетровська області), які навіть на це погоджуються вже. І цим показують, що в Україні може бути така ціна. Відповідно ми підключили Асоціацію легкої промисловості, до ради якої я входжу, аби не допускати таких замовлень, які нижчі не те, що від собівартості послуг, а в 2-3 рази», – розповів голова правління ПАТ «Едельвіка».Також додав, що одну калькуляцію вдалося відстояли. В іншому випадку – процес пригальмовують, адже виступають проти такої ціни. Погодитися на пропозицію від Франції можуть лише, якщо вартість покриє собівартість і люди збережуть свої нинішні розміри зарплат.На заході також були присутні засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновник ПП «Страховий туристичний сервіс»та директор БК «Інвестор»

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