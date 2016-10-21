Через брак коштів 15 амбулаторій на Волині не можуть здати в експлуатацію. ВІДЕО





Про це Іван Корчук. На завершення робіт бракує коштів.



На реконструкцію амбулаторій на Волині кошти виділяє Світовий банк. На це передбачено 250 мільйонів гривень. Координаторка субпроекту в області Оксана Гичук каже: гроші Україні виділяють під 2% річних, але на Волинь їх не перказують з Держбюджету. Підрядники зупиняють роботи на об'єктах.



"Банк видає кошти траншами, щоквартально ми можемо очікувати надходження траншів в область від МОЗу. Ця процедура іде зверху і до низу. З Банку, Мінфін, МОЗ, казначейство їхнє, казначейство наше, тоді розпорядники коштів наших", - пояснила Оксана Гичук.



Одна з незданих торік амбулаторій знаходиться у селі Хорохорин Луцького району. На місці колишньої амбулаторії звели коробку, вставили вікна, комунікації ще не підведені, підлоги і даху - немає. Поверх будівлі – крокви і плівка. Це покриття не надійне, каже голова Смолигівської ОТГ Галина Прус. Нині будівництво призупинене.



"На сьогодні уже плівка втрачає сенс, бо вона пропускає воду і якщо будівництво не буде завершено, то усе буде руйнуватися, шкода, звичайно", - каже голова Смолигівської ОТГ Галина Прус.



Розпорядник коштів в області - управління капітального будівництва облдержадміністрації. Його начальник Іван Корчук каже, що нині використовують на будівництво гроші, а це близько 12 мільйонів гривень, що лишилися із минулого року. Підрядники без оплати не працюють.



"На цей рік виділено 90,6 мільйони гривень. Для того, щоб здати ці об’єкти в експлуатацію, недостатньо 30 мільйонів гривень. Нещодавно направляли листи на міністерство фінансів, міністерство охорони здоров’я. Листи на розгляді, поки відповіді немає".



Одна з тих амбулаторій, реконстукцію якої встигли зробити за кошти Світового банку знаходиться у Луцьку. Роботи коштували 3 мільйони 176 тисяч гривень.



Директорка КП "Луцький центр первинної меддопомоги №1" Лідія Кривдік: "Звичайно, покращилися умови. Тепер у кожному кабінеті по два, а то й по одному лікарю. Згідно сучасних вимог санітарних".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині реконструюють 32 амбулаторії. 15 з них мали здати в експлуатацію ще минулого року.Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації. На завершення робіт бракує коштів.На реконструкцію амбулаторій на Волині кошти виділяє Світовий банк. На це передбачено 250 мільйонів гривень. Координаторка субпроекту в областікаже: гроші Україні виділяють під 2% річних, але на Волинь їх не перказують з Держбюджету. Підрядники зупиняють роботи на об'єктах."Банк видає кошти траншами, щоквартально ми можемо очікувати надходження траншів в область від МОЗу. Ця процедура іде зверху і до низу. З Банку, Мінфін, МОЗ, казначейство їхнє, казначейство наше, тоді розпорядники коштів наших", - пояснила Оксана Гичук.Одна з незданих торік амбулаторій знаходиться у селі Хорохорин Луцького району. На місці колишньої амбулаторії звели коробку, вставили вікна, комунікації ще не підведені, підлоги і даху - немає. Поверх будівлі – крокви і плівка. Це покриття не надійне, каже голова Смолигівської ОТГ. Нині будівництво призупинене."На сьогодні уже плівка втрачає сенс, бо вона пропускає воду і якщо будівництво не буде завершено, то усе буде руйнуватися, шкода, звичайно", - каже голова Смолигівської ОТГ Галина Прус.Розпорядник коштів в області - управління капітального будівництва облдержадміністрації. Його начальник Іван Корчук каже, що нині використовують на будівництво гроші, а це близько 12 мільйонів гривень, що лишилися із минулого року. Підрядники без оплати не працюють."На цей рік виділено 90,6 мільйони гривень. Для того, щоб здати ці об’єкти в експлуатацію, недостатньо 30 мільйонів гривень. Нещодавно направляли листи на міністерство фінансів, міністерство охорони здоров’я. Листи на розгляді, поки відповіді немає".Одна з тих амбулаторій, реконстукцію якої встигли зробити за кошти Світового банку знаходиться у Луцьку. Роботи коштували 3 мільйони 176 тисяч гривень.Директорка КП "Луцький центр первинної меддопомоги №1" Лідія Кривдік: "Звичайно, покращилися умови. Тепер у кожному кабінеті по два, а то й по одному лікарю. Згідно сучасних вимог санітарних".

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