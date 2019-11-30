У Ковелі п'яний водій легковика збив велосипедистку і намагався відкупитися від поліції





Трапилося це вчора, 25 травня, на вулиці Центральній, – повідомляє сектор комунікації



Аби уникнути відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля намагався дати поліцейським хабара. За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася по 20 годині. За кермом транспортного засобу перебував 52-річний місцевий житель.



Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 27-річну ковельчанку, котра на велосипеді рухалася в попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.



Під час спілкування із поліцейськими водій намагався уникнути відповідальності за скоєне та запропонував їм неправомірну вигоду в сумі 900 грн. Співробітники групи реагування патрульної поліції викликали місце пригоди слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабара зафіксували, гроші вилучили.



Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Зелена Ковельського району водій легковика «Mitsubishi Galant» збив велосипедистку.Трапилося це вчора, 25 травня, на вулиці Центральній, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Аби уникнути відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля намагався дати поліцейським хабара. За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася по 20 годині. За кермом транспортного засобу перебував 52-річний місцевий житель.Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 27-річну ковельчанку, котра на велосипеді рухалася в попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.Під час спілкування із поліцейськими водій намагався уникнути відповідальності за скоєне та запропонував їм неправомірну вигоду в сумі 900 грн. Співробітники групи реагування патрульної поліції викликали місце пригоди слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабара зафіксували, гроші вилучили.Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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