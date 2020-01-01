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Купують антисептики, маски та безконтактні термометри: луцькі дитсадки готуються до послаблення карантину

Купують антисептики, маски та безконтактні термометри: луцькі дитсадки готуються до послаблення карантину
У Луцьку готуються до відновлення функціонування закладів дошкільної освіти.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні дозволили роботу дитячих садочків. Утім, через несприятливу епідеміологічну ситуацію про відкриття дитсадків на Волині поки не йдеться.

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Так, у місті розробили алгоритм дій управління освіти та керівників ЗДО щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти у період послаблення карантинної ситуації. Провели опитування батьків, за результатами якого із 10500 дітей зарахованих до садочків дітей, планують відвідувати заклад 8030 дітей (76%).

Вивчили й питання наявності у дитсадках бактерицидних ламп (всього 99 штук, крім ЗДО №№ 16, 24, 42). Окрім того, уклали договір із ТзОВ «Дезінфекційна справа» на суму 49 тисяч 750 гривень та розпочали акарацидну обробку від кліщів на території садків.

Для відкриття закладів дошкільних закладів освіти передбачили закупити товарів на очікувану вартість 1 036 525 гривень:
- антисептики з розрахунку 1 каністра (5 л) на групу та 1 каністра на заклад - 430 штук на суму 425 700 грн;
- дезінфекційний засіб «Біохлор» з розрахунку 1 каністра (5 л) на групу та 1 каністра на заклад – 430 штук на суму 206 400 грн;
- паперові рушники – 6000 упаковок (в упаковці по 2 штуки) на суму 135 000 грн;
- маски медичні – 7500 штук на суму 71 325 грн;
- рукавички нестерильні – 5000 пар на суму 25600 грн;
- пірометри (інфрачервоний термометр безконтактний) - 69 штук.

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Теги: карантин, дитсадки, Луцьк
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