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Волинянин пішов з життя, одягнувши петлю на шию

Волинянин пішов з життя, одягнувши петлю на шию
У селі Журавники Горохівського району вчинив самогубуство 42-річний чоловік.

Покійного знайшов пасинок. Молодий чоловік кинувся на допомогу, - пише газета Волинь.

Рятувати самогубця ще намагалися дев’ятикласники місцевої школи, які саме були неподалік, однак все було марно.

Відомо, що чоловік закинув собі на шию шнурок від тюків.

Журавниківський сільський голова Віталій Сойко розповів, що покійний був добрим і роботящим, не відмовляв, якщо комусь треба було підсобити в роботі. Однак зазначають, що інколи він любив заглянути в чарку.

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Теги: самогубець, Волинь
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