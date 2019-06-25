Волинянин пішов з життя, одягнувши петлю на шию





Покійного знайшов пасинок. Молодий чоловік кинувся на допомогу, - пише газета



Рятувати самогубця ще намагалися дев’ятикласники місцевої школи, які саме були неподалік, однак все було марно.



Відомо, що чоловік закинув собі на шию шнурок від тюків.



Журавниківський сільський голова Віталій Сойко розповів, що покійний був добрим і роботящим, не відмовляв, якщо комусь треба було підсобити в роботі. Однак зазначають, що інколи він любив заглянути в чарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники Горохівського району вчинив самогубуство 42-річний чоловік.Покійного знайшов пасинок. Молодий чоловік кинувся на допомогу, - пише газета Волинь. Рятувати самогубця ще намагалися дев’ятикласники місцевої школи, які саме були неподалік, однак все було марно.Відомо, що чоловік закинув собі на шию шнурок від тюків.Журавниківський сільський головарозповів, що покійний був добрим і роботящим, не відмовляв, якщо комусь треба було підсобити в роботі. Однак зазначають, що інколи він любив заглянути в чарку.

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