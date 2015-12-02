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У багатоповерхівках Луцька встановлять більше 250 індивідуальних теплових пунктів. ВІДЕО

У багатоповерхівках Луцька встановлять більше 250 індивідуальних теплових пунктів. ВІДЕО
В багатоповерхівках двох мікрорайонів нині встановлюють індивідуальні теплові пункти, аби мешканці взимку самі могли контролювати температуру у власних домівках.

Всього у місті буде 254 ІТП. Поки встановили 9 теплових пунктів. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

З ІТП мешканці будуть платити лише за тепло, яке використали. Для людей встановлення пунктів безкоштовне, - каже керівник «Луцьктепла» Іван Скорупський.

Понад 2 з половиною мільйони євро - це грантові гроші.

"На сьогодні все сучасне обладнання дуже енергоефективне. Ми прагнемо скоротити витрати на енергоносії. Це підвищить якість послуг", - пояснив директор ДП "Луцьктепло" Іван Скорупський.

Теплові станції італійського виробництва індивідуальні для кожного будинку.

У Будинках, де ІТП вже працюють, мешканці платять за тепло менше, - каже лучанин Михайло Жук. Щоб виключити енерговтрати мешканці будинку утеплили дім.

"За березень ми заплатили 11 гривень за квадрат, за лютий 12, 90. Після того, як ми утеплили зразу стало комфортно не лише по платіжках, а в такі періоди як осінь-весна похолодало, а в нас, як термос - температура комфортна", - пояснив Михайло Жук.


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Теги: багатоповерхівка, тепло, ІТП
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Коментарі 1
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Який сенс в ІТП без термомодернізації будинку(утеплення).Все повинно впроваджуватись в комплексі.
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