У травні через укуси кліщів до лікарів звернулася майже сотня волинян

З початку травня за медичного допомогою через укуси кліщів звернулося 99 волинян, з них - 30 дітей.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.Протягом останнього тижня кількості таких звернень значно зросла, а саме за медичною допомогою звернулось 35 осіб, в тому числі 12 дітей (34%).У 40% осіб укуси відмічалися після перебування на території лісових масивів та парків, у 60% пов’язані з перебуванням на власному подвір’ї, присадибних та дачних ділянках.На сьогодні лабораторія дослідила 52 кліщі, знятих з людей, у 20 виявили борелії, що становить – 38,5%. Тобто, кожен 2-3 знятий з людини кліщ є інфікований бореліми.