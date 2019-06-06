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У травні через укуси кліщів до лікарів звернулася майже сотня волинян

У травні через укуси кліщів до лікарів звернулася майже сотня волинян
З початку травня за медичного допомогою через укуси кліщів звернулося 99 волинян, з них - 30 дітей.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Протягом останнього тижня кількості таких звернень значно зросла, а саме за медичною допомогою звернулось 35 осіб, в тому числі 12 дітей (34%).

У 40% осіб укуси відмічалися після перебування на території лісових масивів та парків, у 60% пов’язані з перебуванням на власному подвір’ї, присадибних та дачних ділянках.

На сьогодні лабораторія дослідила 52 кліщі, знятих з людей, у 20 виявили борелії, що становить – 38,5%. Тобто, кожен 2-3 знятий з людини кліщ є інфікований бореліми.

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Теги: кліщі, Волинь, укуси
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