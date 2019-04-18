У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО





Про це



Кажуть, що в одній із квартир на 9-му поверсі на Дружби Народів через підгоряння їжі сталася пожежа.



Ймовірна причина – неуважність та зловживання алкоголем власників квартири. Постраждалих немає.



На місці події працюють пожежники та карета швидкої.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Дружби Народів, 11 сталася пожежа. На виклик прибули три бригади рятувальників з висотною драбиною, газова служба, поліція та медики.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Кажуть, що в одній із квартир на 9-му поверсі на Дружби Народів через підгоряння їжі сталася пожежа.Ймовірна причина – неуважність та зловживання алкоголем власників квартири. Постраждалих немає.На місці події працюють пожежники та карета швидкої.Деталі – згодом.

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