У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку на Дружби Народів, 11 сталася пожежа. На виклик прибули три бригади рятувальників з висотною драбиною, газова служба, поліція та медики.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Кажуть, що в одній із квартир на 9-му поверсі на Дружби Народів через підгоряння їжі сталася пожежа.
Ймовірна причина – неуважність та зловживання алкоголем власників квартири. Постраждалих немає.
На місці події працюють пожежники та карета швидкої.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Кажуть, що в одній із квартир на 9-му поверсі на Дружби Народів через підгоряння їжі сталася пожежа.
Ймовірна причина – неуважність та зловживання алкоголем власників квартири. Постраждалих немає.
На місці події працюють пожежники та карета швидкої.
Деталі – згодом.
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