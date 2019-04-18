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У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО

У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
У Луцьку на Дружби Народів, 11 сталася пожежа. На виклик прибули три бригади рятувальників з висотною драбиною, газова служба, поліція та медики.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Кажуть, що в одній із квартир на 9-му поверсі на Дружби Народів через підгоряння їжі сталася пожежа.

Ймовірна причина – неуважність та зловживання алкоголем власників квартири. Постраждалих немає.

На місці події працюють пожежники та карета швидкої.

Деталі – згодом.

У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, квартира
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