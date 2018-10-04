Волинянина знайшли мертвим у власній квартирі





Про це



Для того, щоб потрапити в квартиру, викликали поліцію.



Чоловіку було приблизно 50 років. Відомо, що він мешкав сам, а з родичами не виходив на зв’язок близько двох тижнів.



Причина смерті наразі невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-го травня в одній з багатоповерхівок на вулиці Поліська Січ у Володимирі-Волинському знайшли тіло чоловіка.Про це БУГу розповіли мешканці багатоповерхівки.Для того, щоб потрапити в квартиру, викликали поліцію.Чоловіку було приблизно 50 років. Відомо, що він мешкав сам, а з родичами не виходив на зв’язок близько двох тижнів.Причина смерті наразі невідома.

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