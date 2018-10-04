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Волинянина знайшли мертвим у власній квартирі

Волинянина знайшли мертвим у власній квартирі
27-го травня в одній з багатоповерхівок на вулиці Поліська Січ у Володимирі-Волинському знайшли тіло чоловіка.

Про це БУГу розповіли мешканці багатоповерхівки.

Для того, щоб потрапити в квартиру, викликали поліцію.

Чоловіку було приблизно 50 років. Відомо, що він мешкав сам, а з родичами не виходив на зв’язок близько двох тижнів.

Причина смерті наразі невідома.

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Теги: смерть, чоловік, тіло, Володимир
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