Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 травня





У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Ковелі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень – +19…+20. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Ковелі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень – +19…+20. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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