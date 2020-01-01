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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 травня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Ковелі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень – +19…+20. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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