В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина





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Дівчинка бігала без нагляду і впала в басейн. Її доставили в місцеву лікарню, де вона більше двох тижнів пролежала в комі, але врятувати її життя все одно не вдалося.



"Цей випадок, коли дівчинка впала в басейн, стався 9 травня. Дівчинка померла вчора, 26 травня, в лікарні", - сказала речник поліції Любов Гордієвська.



Видання Думська пише, що інцидент стався в ресторані, розташованому в селі Фонтанка Одеської області. Дівчинка бігала без нагляду біля водойми і випадково впала у воду.



Її доставили в одну з лікарень міста, де за її життя весь цей час боролися у відділенні інтенсивної терапії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі померла дворічна дівчинка, яка впала в басейн і була в комі понад два тижні.Про це повідомляє Кореспондент Дівчинка бігала без нагляду і впала в басейн. Її доставили в місцеву лікарню, де вона більше двох тижнів пролежала в комі, але врятувати її життя все одно не вдалося."Цей випадок, коли дівчинка впала в басейн, стався 9 травня. Дівчинка померла вчора, 26 травня, в лікарні", - сказала речник поліціїВидання Думська пише, що інцидент стався в ресторані, розташованому в селі Фонтанка Одеської області. Дівчинка бігала без нагляду біля водойми і випадково впала у воду.Її доставили в одну з лікарень міста, де за її життя весь цей час боролися у відділенні інтенсивної терапії.

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