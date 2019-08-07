В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина
Сьогодні, 04:18
В Одесі померла дворічна дівчинка, яка впала в басейн і була в комі понад два тижні.
Про це повідомляє Кореспондент.
Дівчинка бігала без нагляду і впала в басейн. Її доставили в місцеву лікарню, де вона більше двох тижнів пролежала в комі, але врятувати її життя все одно не вдалося.
"Цей випадок, коли дівчинка впала в басейн, стався 9 травня. Дівчинка померла вчора, 26 травня, в лікарні", - сказала речник поліції Любов Гордієвська.
Видання Думська пише, що інцидент стався в ресторані, розташованому в селі Фонтанка Одеської області. Дівчинка бігала без нагляду біля водойми і випадково впала у воду.
Її доставили в одну з лікарень міста, де за її життя весь цей час боролися у відділенні інтенсивної терапії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Кореспондент.
Дівчинка бігала без нагляду і впала в басейн. Її доставили в місцеву лікарню, де вона більше двох тижнів пролежала в комі, але врятувати її життя все одно не вдалося.
"Цей випадок, коли дівчинка впала в басейн, стався 9 травня. Дівчинка померла вчора, 26 травня, в лікарні", - сказала речник поліції Любов Гордієвська.
Видання Думська пише, що інцидент стався в ресторані, розташованому в селі Фонтанка Одеської області. Дівчинка бігала без нагляду біля водойми і випадково впала у воду.
Її доставили в одну з лікарень міста, де за її життя весь цей час боролися у відділенні інтенсивної терапії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Сьогодні, 05:12
В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина
Сьогодні, 04:18
Стало відомо, чому відклали історичний запуск Crew Dragon
Сьогодні, 03:11
Волинські студенти отримають стипендії з Австралії
Сьогодні, 02:17
В Україні закриють кілька в'язниць
Сьогодні, 01:13