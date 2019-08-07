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В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина

В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина
В Одесі померла дворічна дівчинка, яка впала в басейн і була в комі понад два тижні.

Про це повідомляє Кореспондент.

Дівчинка бігала без нагляду і впала в басейн. Її доставили в місцеву лікарню, де вона більше двох тижнів пролежала в комі, але врятувати її життя все одно не вдалося.

"Цей випадок, коли дівчинка впала в басейн, стався 9 травня. Дівчинка померла вчора, 26 травня, в лікарні", - сказала речник поліції Любов Гордієвська.

Видання Думська пише, що інцидент стався в ресторані, розташованому в селі Фонтанка Одеської області. Дівчинка бігала без нагляду біля водойми і випадково впала у воду.

Її доставили в одну з лікарень міста, де за її життя весь цей час боролися у відділенні інтенсивної терапії.

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Теги: Одеса, смерть, трагедія
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