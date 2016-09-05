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В Україні ввели новий податок на продаж авто

В Україні ввели новий податок на продаж авто
Внесені зміни до Податкового кодексу України, які набули чинності 23 травня 2020 року, передбачають збільшення податку при продажу авто.

Нещодавно підписали законопроєкт, в якому частина змін торкнулася і автомобільної сфери, - пише ТСН.

Так, законом закріплено введення податку на продаж третьої одиниці транспортного засобу за рік. Дія закону поширюється на продажу машин від 1-го січня 2020 року.

Якщо раніше у разі продажу (обміну) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, зокрема числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

Перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше. У разі продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки і іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оцінкової вартості навіть на першу операцію в році.

У цьому випадку ставка робиться на перекупників. Їм тепер треба або виходити "з тіні" та платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.

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Теги: податок, авто
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