В Україні ввели новий податок на продаж авто
Сьогодні, 13:30
Внесені зміни до Податкового кодексу України, які набули чинності 23 травня 2020 року, передбачають збільшення податку при продажу авто.
Нещодавно підписали законопроєкт, в якому частина змін торкнулася і автомобільної сфери, - пише ТСН.
Так, законом закріплено введення податку на продаж третьої одиниці транспортного засобу за рік. Дія закону поширюється на продажу машин від 1-го січня 2020 року.
Якщо раніше у разі продажу (обміну) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, зокрема числі, причепів, мопедів і мотоциклів.
Перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше. У разі продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки і іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оцінкової вартості навіть на першу операцію в році.
У цьому випадку ставка робиться на перекупників. Їм тепер треба або виходити "з тіні" та платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.
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Нещодавно підписали законопроєкт, в якому частина змін торкнулася і автомобільної сфери, - пише ТСН.
Так, законом закріплено введення податку на продаж третьої одиниці транспортного засобу за рік. Дія закону поширюється на продажу машин від 1-го січня 2020 року.
Якщо раніше у разі продажу (обміну) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, зокрема числі, причепів, мопедів і мотоциклів.
Перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше. У разі продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки і іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оцінкової вартості навіть на першу операцію в році.
У цьому випадку ставка робиться на перекупників. Їм тепер треба або виходити "з тіні" та платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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