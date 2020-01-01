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Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО

Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО
Нейрохірурги Ковельського МТМО виконали невідкладну операцію, яка дала можливість пацієнтці самостійно ходити без болю.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

До Ковельського МТМО звернулася 33-річна жінка, яка потерпала від вираженого різкого болю в попереку та нижніх кінцівках, порушення роботи органів тазу.

Медики негайно провели МРТ та встановили причину погіршення стану здоров'я - секвестровану грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу.

Лікарі пояснили, що грижовий мішок створював тиск на структури, близькі до спинного мозку.

Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання: видалення секвестрованої грижі справа (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими під час операції усунули.

Біль зник, а функція органів малого тазу відновилась. Задоволена пацієнтка повернулася додому.
Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО
Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО
Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО

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Теги: медицина, Ковель, МТМО
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