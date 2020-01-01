Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Нейрохірурги Ковельського МТМО виконали невідкладну операцію, яка дала можливість пацієнтці самостійно ходити без болю.
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
До Ковельського МТМО звернулася 33-річна жінка, яка потерпала від вираженого різкого болю в попереку та нижніх кінцівках, порушення роботи органів тазу.
Медики негайно провели МРТ та встановили причину погіршення стану здоров'я - секвестровану грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу.
Лікарі пояснили, що грижовий мішок створював тиск на структури, близькі до спинного мозку.
Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання: видалення секвестрованої грижі справа (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими під час операції усунули.
Біль зник, а функція органів малого тазу відновилась. Задоволена пацієнтка повернулася додому.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
До Ковельського МТМО звернулася 33-річна жінка, яка потерпала від вираженого різкого болю в попереку та нижніх кінцівках, порушення роботи органів тазу.
Медики негайно провели МРТ та встановили причину погіршення стану здоров'я - секвестровану грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу.
Лікарі пояснили, що грижовий мішок створював тиск на структури, близькі до спинного мозку.
Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання: видалення секвестрованої грижі справа (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими під час операції усунули.
Біль зник, а функція органів малого тазу відновилась. Задоволена пацієнтка повернулася додому.
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