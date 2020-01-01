Зберегли можливість ходити: волинські лікарі повернули жінку до повноцінного життя. ФОТО





Про це йдеться на сторінці медзакладу.



До Ковельського МТМО звернулася 33-річна жінка, яка потерпала від вираженого різкого болю в попереку та нижніх кінцівках, порушення роботи органів тазу.



Медики негайно провели МРТ та встановили причину погіршення стану здоров'я - секвестровану грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу.



Лікарі пояснили, що грижовий мішок створював тиск на структури, близькі до спинного мозку.



Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання: видалення секвестрованої грижі справа (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими під час операції усунули.



Біль зник, а функція органів малого тазу відновилась. Задоволена пацієнтка повернулася додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нейрохірурги Ковельського МТМО виконали невідкладну операцію, яка дала можливість пацієнтці самостійно ходити без болю.Про це йдеться на сторінці медзакладу.До Ковельського МТМО звернулася 33-річна жінка, яка потерпала від вираженого різкого болю в попереку та нижніх кінцівках, порушення роботи органів тазу.Медики негайно провели МРТ та встановили причину погіршення стану здоров'я - секвестровану грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу.Лікарі пояснили, що грижовий мішок створював тиск на структури, близькі до спинного мозку.Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання: видалення секвестрованої грижі справа (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими під час операції усунули.Біль зник, а функція органів малого тазу відновилась. Задоволена пацієнтка повернулася додому.

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