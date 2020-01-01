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На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина

На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина
На автодорозі «Львів-Луцьк» в одному з сіл Кам’янка-Бузького району трапилася подвійна аварія, в якій постраждало четверо осіб.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня близько 17.00, повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись в попутному напрямку, зіткнулись автомобілі Volkswagen, яким керував 25-річний мешканець Стрийського району Dacia Logan під керуванням 44-річного жителя Жовківщини. Від удару водій Dacia Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 27-річний водій – мешканець Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири Dacia Logan, жителі Кам’янка-Бузького району віком 39, 12 та 7 років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: Львівщина, аварія, постраждали
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