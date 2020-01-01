На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина
Сьогодні, 13:05
На автодорозі «Львів-Луцьк» в одному з сіл Кам’янка-Бузького району трапилася подвійна аварія, в якій постраждало четверо осіб.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня близько 17.00, повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись в попутному напрямку, зіткнулись автомобілі Volkswagen, яким керував 25-річний мешканець Стрийського району Dacia Logan під керуванням 44-річного жителя Жовківщини. Від удару водій Dacia Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 27-річний водій – мешканець Івано-Франківської області.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири Dacia Logan, жителі Кам’янка-Бузького району віком 39, 12 та 7 років.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня близько 17.00, повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись в попутному напрямку, зіткнулись автомобілі Volkswagen, яким керував 25-річний мешканець Стрийського району Dacia Logan під керуванням 44-річного жителя Жовківщини. Від удару водій Dacia Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 27-річний водій – мешканець Івано-Франківської області.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири Dacia Logan, жителі Кам’янка-Бузького району віком 39, 12 та 7 років.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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