На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина





Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня близько 17.00,



Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись в попутному напрямку, зіткнулись автомобілі Volkswagen, яким керував 25-річний мешканець Стрийського району Dacia Logan під керуванням 44-річного жителя Жовківщини. Від удару водій Dacia Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 27-річний водій – мешканець Івано-Франківської області.



Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири Dacia Logan, жителі Кам’янка-Бузького району віком 39, 12 та 7 років.



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Львів-Луцьк» в одному з сіл Кам’янка-Бузького району трапилася подвійна аварія, в якій постраждало четверо осіб.Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня близько 17.00, повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись в попутному напрямку, зіткнулись автомобілі Volkswagen, яким керував 25-річний мешканець Стрийського району Dacia Logan під керуванням 44-річного жителя Жовківщини. Від удару водій Dacia Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 27-річний водій – мешканець Івано-Франківської області.Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири Dacia Logan, жителі Кам’янка-Бузького району віком 39, 12 та 7 років.Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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