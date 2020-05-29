Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
Жителя Іваничівського району ошукав шахрай, який в Інтернеті нібито продавав свій автомобіль.
Про це “Княжому Граду” повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
27 травня житель села Луковичі побачив оголошення на сайті “OLX” щодо продажу автомобіля ВАЗ 21015. Зв’язавшись з продавцем, який представився С., домовився про купівлю цього авто.
За домовленістю з “продавцем” ошуканий покупець перерахував на картку невстановленої особи кошти кількома платежами на загальну суму 33 000 гривень.
Отримавши кошти, шахрай перестав виходити на зв’язок.
Проводиться перевірка.
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Про це “Княжому Граду” повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
27 травня житель села Луковичі побачив оголошення на сайті “OLX” щодо продажу автомобіля ВАЗ 21015. Зв’язавшись з продавцем, який представився С., домовився про купівлю цього авто.
За домовленістю з “продавцем” ошуканий покупець перерахував на картку невстановленої особи кошти кількома платежами на загальну суму 33 000 гривень.
Отримавши кошти, шахрай перестав виходити на зв’язок.
Проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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