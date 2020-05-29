Волинянина ошукали при купівлі автомобіля





Про це



27 травня житель села Луковичі побачив оголошення на сайті “OLX” щодо продажу автомобіля ВАЗ 21015. Зв’язавшись з продавцем, який представився С., домовився про купівлю цього авто.



За домовленістю з “продавцем” ошуканий покупець перерахував на картку невстановленої особи кошти кількома платежами на загальну суму 33 000 гривень.



Отримавши кошти, шахрай перестав виходити на зв’язок.



Проводиться перевірка.

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