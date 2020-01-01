Затримали понад 30 українців, які намагались нелегально в’їхати до Чехії
Сьогодні, 13:22
У Польщі група українців віком від 20 до 60 намагалися нелегально перетнути кордон.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, затримання відбулося в місцевості Воля Соколовська (Нижньосілезьке воєводство).
Зазначається, що українці їхали чотирма мікроавтобусами й намагалися перетнути там кордон в обхід пунктів пропуску, аби в’їхати на територію Чехії. Коли їхній план "провалився", виявилося, що всі 33 громадяни України щойно прибули до Польщі й повинні були відбувати 14-денний карантин.
Усім затриманим скасували видані раніше польські національні візи, а також вручили зобов'язання повернутися на батьківщину. На додачу кожного із українців покарали штрафом та забороною повторного в'їзду до країн Шенгенської зони на термін від 6 місяців.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, затримання відбулося в місцевості Воля Соколовська (Нижньосілезьке воєводство).
Зазначається, що українці їхали чотирма мікроавтобусами й намагалися перетнути там кордон в обхід пунктів пропуску, аби в’їхати на територію Чехії. Коли їхній план "провалився", виявилося, що всі 33 громадяни України щойно прибули до Польщі й повинні були відбувати 14-денний карантин.
Усім затриманим скасували видані раніше польські національні візи, а також вручили зобов'язання повернутися на батьківщину. На додачу кожного із українців покарали штрафом та забороною повторного в'їзду до країн Шенгенської зони на термін від 6 місяців.
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