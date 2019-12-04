вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Прикарпатті стався землетрус

На Прикарпатті стався землетрус
Вранці 1 червня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали.

Про це повідомляють на сайті Головного центру спеціального контролю.

"В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітуда 3,2 бали за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі м. Долина на глибині 2 км", - йдеться на сайті.

Зазначають, що такий землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: землетрус, Івано-Франківська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:28
«Дяді і тьоті, збережіть нам Світязь»: у Луцьку діти і батьки вийшли на протест. ФОТО
Сьогодні, 12:16
На Прикарпатті стався землетрус
Сьогодні, 12:11
Які автостанції на Волині запрацювали та чи усі автобуси вийдуть на рейси. ФОТО
Сьогодні, 12:09
Волиняни отримають благодійну допомогу від бізнесменів з Туреччини
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси
19 квітень, 20:44
На Закарпатті стався землетрус На Закарпатті стався землетрус
24 січень, 09:54
На Львівщині вночі зафіксували землетрус На Львівщині вночі зафіксували землетрус
04 грудень, 2019, 11:50
Через землетрус в Албанії загинуло 32 людини Через землетрус в Албанії загинуло 32 людини
28 листопад, 2019, 05:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку
Сьогодні, 12:45
 0
Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:28
 0
«Дяді і тьоті, збережіть нам Світязь»: у Луцьку діти і батьки вийшли на протест. ФОТО
Сьогодні, 12:16
 0
На Прикарпатті стався землетрус
Сьогодні, 12:11
 0
Які автостанції на Волині запрацювали та чи усі автобуси вийдуть на рейси. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8