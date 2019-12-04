На Прикарпатті стався землетрус





Про це



"В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітуда 3,2 бали за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі м. Долина на глибині 2 км", - йдеться на сайті.



Зазначають, що такий землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 1 червня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали.Про це повідомляють на сайті Головного центру спеціального контролю."В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітуда 3,2 бали за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі м. Долина на глибині 2 км", - йдеться на сайті.Зазначають, що такий землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.

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