На Прикарпатті стався землетрус
Сьогодні, 12:11
Вранці 1 червня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали.
Про це повідомляють на сайті Головного центру спеціального контролю.
"В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітуда 3,2 бали за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі м. Долина на глибині 2 км", - йдеться на сайті.
Зазначають, що такий землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляють на сайті Головного центру спеціального контролю.
"В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітуда 3,2 бали за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі м. Долина на глибині 2 км", - йдеться на сайті.
Зазначають, що такий землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.
Головне фото - ілюстративне
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