Скільки заробляє та чим багатий начальник управління СБУ на Волині





Документ з’явився у реєстрі Національного агентства з запобігання корупції 29 травня, - пише



Данюков першим з нинішніх високопосадовців Управління СБУ у Волинській області відзвітувався про свої статки.



Згідно з декларацією посадовця, за неповних два місяці на посаді начальника управління він отримав 129 тисяч 71 гривню заробітної плати. Ще 218 тисяч 261 гривню за 2019-ий рік Данюков отримав працюючи у Головному управлінні СБУ в Києві, де був заступником начальника антикорупційного відділу. 1295 гривень отримав як допомогу учаснику бойових дій, а 56 гривень – проценти.



Дорогих покупок минулого року сім’я посадовця не здійснювала, задекларували лише майно, яке мали раніше. Зокрема, серед нерухомості, якою володіє родина Данюкових, вказана квартира у Києві площею 74,6 квадратних метрів (з 2003 року) та дві земельні ділянки по 12 соток у Дружньому Бородянського району (з 2011 року) та Гоголеві Броварського району на Київщині (з 2010 року).



Серед транспортних засобів – лише мотоцикл «Yamaha XV1900» 2010-го року випуску. Декларант вказав, що мотоцикл коштував на момент придбання у 2016 році 49 тисяч гривень.



Також спецслужбовець зазначив, що має 127 174 гривень на рахунку в «Ощадбанку» та 12 328 гривень в «ПриватБанку». Готівкою задекларував 112 000 доларів.



Серед членів сім’ї Павло Данюков вказав дружину Діну Данюкову, синів Євгенія та Івана. Дружина у 2019-му році отримала 127 тисяч 312 гривень зарплати у військовій частині та 380 гривень процентів. В «Ощадбанку» зберігала 1816 гривень.



Нагадаємо, на посаду начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова призначив

З 2016-го року декларації про майно та доходи усіх співробітників СБУ були засекречені.



В липні 2019-го року Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ стосовно окремих категорій осіб. Таким чином акт, який дозволяв спецслужбовцям не звітувати про свої доходи, скасували. Тож вже з 2020-го року працівники СБУ керівної ланки мають почати подавати щорічні декларації публічно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Павло Данюков подав щорічну декларацію про майно та доходи за 2019-ий рік. У власності сім’ї посадовця – квартира у столиці, дві земельні ділянки на Київщині, мотоцикл і чималі заощадження.Документ з’явився у реєстрі Національного агентства з запобігання корупції 29 травня, - пише Сила правди Данюков першим з нинішніх високопосадовців Управління СБУ у Волинській області відзвітувався про свої статки.Згідно з декларацією посадовця, за неповних два місяці на посаді начальника управління він отримав 129 тисяч 71 гривню заробітної плати. Ще 218 тисяч 261 гривню за 2019-ий рік Данюков отримав працюючи у Головному управлінні СБУ в Києві, де був заступником начальника антикорупційного відділу. 1295 гривень отримав як допомогу учаснику бойових дій, а 56 гривень – проценти.Дорогих покупок минулого року сім’я посадовця не здійснювала, задекларували лише майно, яке мали раніше. Зокрема, серед нерухомості, якою володіє родина Данюкових, вказана квартира у Києві площею 74,6 квадратних метрів (з 2003 року) та дві земельні ділянки по 12 соток у Дружньому Бородянського району (з 2011 року) та Гоголеві Броварського району на Київщині (з 2010 року).Серед транспортних засобів – лише мотоцикл «Yamaha XV1900» 2010-го року випуску. Декларант вказав, що мотоцикл коштував на момент придбання у 2016 році 49 тисяч гривень.Також спецслужбовець зазначив, що має 127 174 гривень на рахунку в «Ощадбанку» та 12 328 гривень в «ПриватБанку». Готівкою задекларував 112 000 доларів.Серед членів сім’ї Павло Данюков вказав дружину, синівта. Дружина у 2019-му році отримала 127 тисяч 312 гривень зарплати у військовій частині та 380 гривень процентів. В «Ощадбанку» зберігала 1816 гривень.Нагадаємо, на посаду начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова призначив Президент України Володимир Зеленський 7 листопада 2019-го року, підписавши відповідний указ.

З 2016-го року декларації про майно та доходи усіх співробітників СБУ були засекречені.В липні 2019-го року Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ стосовно окремих категорій осіб. Таким чином акт, який дозволяв спецслужбовцям не звітувати про свої доходи, скасували. Тож вже з 2020-го року працівники СБУ керівної ланки мають почати подавати щорічні декларації публічно.

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