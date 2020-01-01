У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка

За минулу добу волинян ошукали на майже 150 тисяч гривень.Випадки шахрайств зареєстрували, зокрема, у Луцьку, Нововолинську, Ковелі та Турійську, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Так, у Нововолинську аферисти зателефонували пенсіонерці та повідомили, що її онук потрапив у ДТП і йому терміново необхідні кошти на лікування. Пенсіонерка, не уточнюючи інформацію у рідних, перерахувала 60 тисяч гривень на платіжну картку зловмисників.А житель Луцька придбав морський контейнер за 30 тисяч гривень на сайті інтернет-магазину. Кошти чоловік перераховував через термінал, товар – не отримав. У такий спосіб сталися шахрайства у Ковелі та селищі Турійську.Лучанку, котра добровільно погодилася обміняти гроші на купюри нового зразка, зловмисники ошукали на майже 40 тисяч гривень.За всіма фактами злочинів слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Поліція Волинської області закликає громадян бути пильними та не діяти у «вирі емоцій»: не розголошуйте своїх особистих даних стороннім, не купуйте в інтернет-магазинах товари з повною оплатою на картку, перевіряйте інформацію, яка стосуються ваших рідних.