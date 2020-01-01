вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка

У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка
За минулу добу волинян ошукали на майже 150 тисяч гривень.

Випадки шахрайств зареєстрували, зокрема, у Луцьку, Нововолинську, Ковелі та Турійську, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Так, у Нововолинську аферисти зателефонували пенсіонерці та повідомили, що її онук потрапив у ДТП і йому терміново необхідні кошти на лікування. Пенсіонерка, не уточнюючи інформацію у рідних, перерахувала 60 тисяч гривень на платіжну картку зловмисників.

А житель Луцька придбав морський контейнер за 30 тисяч гривень на сайті інтернет-магазину. Кошти чоловік перераховував через термінал, товар – не отримав. У такий спосіб сталися шахрайства у Ковелі та селищі Турійську.

Лучанку, котра добровільно погодилася обміняти гроші на купюри нового зразка, зловмисники ошукали на майже 40 тисяч гривень.

За всіма фактами злочинів слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Волинської області закликає громадян бути пильними та не діяти у «вирі емоцій»: не розголошуйте своїх особистих даних стороннім, не купуйте в інтернет-магазинах товари з повною оплатою на картку, перевіряйте інформацію, яка стосуються ваших рідних.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, лучани, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
Сьогодні, 14:06
Серед пацієнтів психлікарні Олики – ще одна смерть від ускладнень коронавірусу
Сьогодні, 14:04
У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка
Сьогодні, 13:45
Бетонні блоки нового покоління від компанії «Le Bruk»: де їх виробляють і як їх купити. ФОТО*
Сьогодні, 13:38
В Україну йде справжнє літо: наприкінці тижня буде до +28°
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч
14 травень, 10:51
У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень
08 травень, 11:17
Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч
26 березень, 17:10
Волинського підприємця, який займається продажем металу, ошукали на чималу суму грошей Волинського підприємця, який займається продажем металу, ошукали на чималу суму грошей
12 лютий, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковельському МТМО – два нові випади коронавірусу
Сьогодні, 15:00
 0
У Ковелі та Ківерцівському районі поки не послаблюватимуть карантин
Сьогодні, 14:42
 0
Волинський осередок партії «Слуга Народу» очолив Валерій Стернійчук
Сьогодні, 14:35
 0
Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:27
 0
Жінка, у якої посмертно виявили коронавірус на Володимирщині, мала супутні захворювання
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8