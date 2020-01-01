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У Луцьку вранці 4 червня зупинили рух майже всі тролейбуси

У Луцьку вранці 4 червня зупинили рух майже всі тролейбуси
Через аварійну ситуацію тимчасово зупинений рух більшості тролейбусів у Луцьку.

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

За його словами, коротке замикання контактної мережі призвело до аварійного пошкодження кабелю на другій підстанції в Луцьку. У зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово зупинились майже всі тролейбуси.

Станом на 9:50 4 червня аварійна бригада працює над усуненням пошкоджень.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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