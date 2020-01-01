У Луцьку вранці 4 червня зупинили рух майже всі тролейбуси





Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.



За його словами, коротке замикання контактної мережі призвело до аварійного пошкодження кабелю на другій підстанції в Луцьку. У зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово зупинились майже всі тролейбуси.



Станом на 9:50 4 червня аварійна бригада працює над усуненням пошкоджень.

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