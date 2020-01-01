Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус





Про це інформують на сторінці



"Волинь" здала сьогодні ПЛР-тести на коронавірус. Чекаємо на результати і схрещуємо пальці, аби все було благополучно, бо підстави хвилюватися є.



Три зауваги щодо тестування.



Його провели майже через місяць після збору команди на тренування. Негоже, навіть з огляду на труднощі з організацією цього процесу в Україні.



Ситуація з Ковід19 на Волині не з найкращих, бо нам ще не дозволяють помякшувати карантин до кінця.



Тестування провели за день до того, як завтра в Києві на Зборі ліг ПФЛ начебто остаточно вирішать долю сезону. Там варіантів залишилося небагато: або дограємо 11 турів, або затверджується нинішній вигляд турнірки", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футболісти ФК "Волинь" здали ПЛР-тести на COVID-19.Про це інформують на сторінці Fan-project Volyn "Волинь" здала сьогодні ПЛР-тести на коронавірус. Чекаємо на результати і схрещуємо пальці, аби все було благополучно, бо підстави хвилюватися є.Три зауваги щодо тестування.Його провели майже через місяць після збору команди на тренування. Негоже, навіть з огляду на труднощі з організацією цього процесу в Україні.Ситуація з Ковід19 на Волині не з найкращих, бо нам ще не дозволяють помякшувати карантин до кінця.Тестування провели за день до того, як завтра в Києві на Зборі ліг ПФЛ начебто остаточно вирішать долю сезону. Там варіантів залишилося небагато: або дограємо 11 турів, або затверджується нинішній вигляд турнірки", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію