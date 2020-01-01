Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус
Сьогодні, 21:38
Футболісти ФК "Волинь" здали ПЛР-тести на COVID-19.
Про це інформують на сторінці Fan-project Volyn.
"Волинь" здала сьогодні ПЛР-тести на коронавірус. Чекаємо на результати і схрещуємо пальці, аби все було благополучно, бо підстави хвилюватися є.
Три зауваги щодо тестування.
Його провели майже через місяць після збору команди на тренування. Негоже, навіть з огляду на труднощі з організацією цього процесу в Україні.
Ситуація з Ковід19 на Волині не з найкращих, бо нам ще не дозволяють помякшувати карантин до кінця.
Тестування провели за день до того, як завтра в Києві на Зборі ліг ПФЛ начебто остаточно вирішать долю сезону. Там варіантів залишилося небагато: або дограємо 11 турів, або затверджується нинішній вигляд турнірки", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці Fan-project Volyn.
"Волинь" здала сьогодні ПЛР-тести на коронавірус. Чекаємо на результати і схрещуємо пальці, аби все було благополучно, бо підстави хвилюватися є.
Три зауваги щодо тестування.
Його провели майже через місяць після збору команди на тренування. Негоже, навіть з огляду на труднощі з організацією цього процесу в Україні.
Ситуація з Ковід19 на Волині не з найкращих, бо нам ще не дозволяють помякшувати карантин до кінця.
Тестування провели за день до того, як завтра в Києві на Зборі ліг ПФЛ начебто остаточно вирішать долю сезону. Там варіантів залишилося небагато: або дограємо 11 турів, або затверджується нинішній вигляд турнірки", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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