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Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус

Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус
Футболісти ФК "Волинь" здали ПЛР-тести на COVID-19.

Про це інформують на сторінці Fan-project Volyn.

"Волинь" здала сьогодні ПЛР-тести на коронавірус. Чекаємо на результати і схрещуємо пальці, аби все було благополучно, бо підстави хвилюватися є.

Три зауваги щодо тестування.

Його провели майже через місяць після збору команди на тренування. Негоже, навіть з огляду на труднощі з організацією цього процесу в Україні.

Ситуація з Ковід19 на Волині не з найкращих, бо нам ще не дозволяють помякшувати карантин до кінця.

Тестування провели за день до того, як завтра в Києві на Зборі ліг ПФЛ начебто остаточно вирішать долю сезону. Там варіантів залишилося небагато: або дограємо 11 турів, або затверджується нинішній вигляд турнірки", - йдеться в дописі.

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Теги: тести, ПЛР, коронавірус, ФК Волинь
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