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Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО

Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Правоохоронці затримали прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур під час заволодіння грошовими коштами у сумі 100 000 доларів США шляхом обману.

За попередньою інформацією, будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, він отримав від представника фінансової установи хабар, – повідомляє ДБР.

За кошти прокурор нібито мав прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а також обіцяв в подальшому “кришувати” діяльність банку.

Слідчі ДБР затримали прокурора у приміщенні банку.


Наразі, вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО

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Теги: ДБР, прокурор, затримання, хабар, банк
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