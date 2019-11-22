Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО





За попередньою інформацією, будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, він отримав від представника фінансової установи хабар, – повідомляє



За кошти прокурор нібито мав прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а також обіцяв в подальшому “кришувати” діяльність банку.



Слідчі ДБР затримали прокурора у приміщенні банку.





Наразі, вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.



У разі доведення вини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур під час заволодіння грошовими коштами у сумі 100 000 доларів США шляхом обману.За попередньою інформацією, будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, він отримав від представника фінансової установи хабар, – повідомляє ДБР За кошти прокурор нібито мав прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а також обіцяв в подальшому “кришувати” діяльність банку.Слідчі ДБР затримали прокурора у приміщенні банку.Наразі, вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.У разі доведення вини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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