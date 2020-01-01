В «Укртелекомі» прокоментували скандал із відмовою обслуговувати абонентів у Луцьку





Днями жителі Луцька поскаржилися в поліцію, що їх не пускають до сервісних центрів "Укртелекому" і не дають можливості відмовитися від послуг оператора, - пише



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У пресслужбі "Укртелекому" це пояснили карантинними обмеженнями.



"На жаль, карантин наклав певні обмеження на можливість обслуговувати абонентів безпосередньо в центрах обслуговування. І у середу, 3 червня, фізичний прийом клієнтів був також обмежений з цих же причин", — повідомили у пресслужбі у відповідь на запит Суспільного.



В компанії заявили, що станом на 4 червня зачинено близько 30 центрів обслуговування, зокрема у Києві, Луцьку, Чернівцях, а також Бродах на Львівщині та Кременці Тернопільської області. Рішення щодо їх відкриття під час карантину ухвалюється індивідуально у залежності від епідеміологічної ситуації в кожному місті.



"Перелік центрів обслуговування абонентів та режим прийому в них оприлюднено на офіційному сайті компанії, в розділі "Центри обслуговування абонентів". Водночас практично всі питання, в тому числі відключення, можна вирішити дистанційно", — зауважили в "Укртелекомі".



Присутність працівників "Укртелекому" в центрах обслуговування без засобів індивідуального захисту та медичних масок, на яку скаржилися клієнти, у компанії пояснили виробничою необхідністю.



"Припускаємо, що співробітники дозволили собі зняти маски з огляду на дотримання дистанції між ними в порожній залі закритого для відвідувачів центру обслуговування абонентів", — зазначили в компанії.



Що трапилося



На початку червня абоненти "Укртелекому" стали скаржитися на те, що не можуть розірвати з компанією договори на обслуговування. У Києві співробітники компанії зачинились у будівлі сервісного центру та без пояснення причин не хотіли впускати всередину клієнтів. Напередодні схожа ситуація сталася в Луцьку.



Один із клієнтів компанії розповів Суспільному, що останнім часом в нього перестав працювати інтернет і телефонний зв'язок, які надає столична філія компанії. Через це він зателефонував на гарячу лінію "Укртелекому", де оператор направив його у центр обслуговування у Києві на Оболоні за адресою проспект маршала Малиновського, 19-А. Але центр виявився зачинений, а біля будівлі зібралися абоненти з такою ж проблемою. Співробітники компанії, які перебували всередині без масок, на прохання абонентів відчинити й розірвати договори не реагували.



Натомість в пресслужбі Укртелекому заявили, що падіння якості телекомунікаційних послуг частково обумовлене зловмисними пошкодженнями та крадіжками кабелю й обладнання. В компанії додали, що зменшення кількості користувачів послуг телефонії в Україні не пов'язане з карантином через COVID-19 та є загальносвітовою тенденцією. Абонентам, які хочуть розірвати угоди, оператор порадив звертатися на сайт "Укртелекому" або ж написати у приватні повідомлення на сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.



ПАТ "Укртелеком" — українська приватна телекомунікаційна компанія, найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку. З 24 лютого 2014 року керівником компанії є Курмаз Юрій Павлович. Кінцевий бенефіціарний власник "Укртелекому" — Рінат Ахметов.

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У пресслужбі "Укртелекому" це пояснили карантинними обмеженнями."На жаль, карантин наклав певні обмеження на можливість обслуговувати абонентів безпосередньо в центрах обслуговування. І у середу, 3 червня, фізичний прийом клієнтів був також обмежений з цих же причин", — повідомили у пресслужбі у відповідь на запит Суспільного.В компанії заявили, що станом на 4 червня зачинено близько 30 центрів обслуговування, зокрема у Києві, Луцьку, Чернівцях, а також Бродах на Львівщині та Кременці Тернопільської області. Рішення щодо їх відкриття під час карантину ухвалюється індивідуально у залежності від епідеміологічної ситуації в кожному місті."Перелік центрів обслуговування абонентів та режим прийому в них оприлюднено на офіційному сайті компанії, в розділі "Центри обслуговування абонентів". Водночас практично всі питання, в тому числі відключення, можна вирішити дистанційно", — зауважили в "Укртелекомі".Присутність працівників "Укртелекому" в центрах обслуговування без засобів індивідуального захисту та медичних масок, на яку скаржилися клієнти, у компанії пояснили виробничою необхідністю."Припускаємо, що співробітники дозволили собі зняти маски з огляду на дотримання дистанції між ними в порожній залі закритого для відвідувачів центру обслуговування абонентів", — зазначили в компанії.На початку червня абоненти "Укртелекому" стали скаржитися на те, що не можуть розірвати з компанією договори на обслуговування. У Києві співробітники компанії зачинились у будівлі сервісного центру та без пояснення причин не хотіли впускати всередину клієнтів. Напередодні схожа ситуація сталася в Луцьку.Один із клієнтів компанії розповів Суспільному, що останнім часом в нього перестав працювати інтернет і телефонний зв'язок, які надає столична філія компанії. Через це він зателефонував на гарячу лінію "Укртелекому", де оператор направив його у центр обслуговування у Києві на Оболоні за адресою проспект маршала Малиновського, 19-А. Але центр виявився зачинений, а біля будівлі зібралися абоненти з такою ж проблемою. Співробітники компанії, які перебували всередині без масок, на прохання абонентів відчинити й розірвати договори не реагували.Натомість в пресслужбі Укртелекому заявили, що падіння якості телекомунікаційних послуг частково обумовлене зловмисними пошкодженнями та крадіжками кабелю й обладнання. В компанії додали, що зменшення кількості користувачів послуг телефонії в Україні не пов'язане з карантином через COVID-19 та є загальносвітовою тенденцією. Абонентам, які хочуть розірвати угоди, оператор порадив звертатися на сайт "Укртелекому" або ж написати у приватні повідомлення на сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.ПАТ "Укртелеком" — українська приватна телекомунікаційна компанія, найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку. З 24 лютого 2014 року керівником компанії є Курмаз Юрій Павлович. Кінцевий бенефіціарний власник "Укртелекому" — Рінат Ахметов.

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