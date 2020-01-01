На Шацьких озерах підприємець незаконно використовував земельну ділянку для розведення риби
Сьогодні, 16:09
На Волині хочуть забрати у підприємства самовільно зайняту земельну ділянку вартістю 153 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовує земельну ділянку державної форми власності на території Піщанської сільської ради Шацького району задля ведення рибного господарства, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Факт самовільного зайняття землі на території Шацьких озер досліджують у межах кримінального провадження. У суді ж прокурори наполягають на звільненні землі підприємством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовує земельну ділянку державної форми власності на території Піщанської сільської ради Шацького району задля ведення рибного господарства, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Факт самовільного зайняття землі на території Шацьких озер досліджують у межах кримінального провадження. У суді ж прокурори наполягають на звільненні землі підприємством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку припинили безоплатне перевезення медиків
Сьогодні, 16:28
Взяли під варту «наркоділка», який у Луцьку збував психотропи
Сьогодні, 16:25
На Шацьких озерах підприємець незаконно використовував земельну ділянку для розведення риби
Сьогодні, 16:09
У понеділок, 8 червня, луцький ЦНАП не працюватиме
Сьогодні, 15:56