На Шацьких озерах підприємець незаконно використовував земельну ділянку для розведення риби





Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовує земельну ділянку державної форми власності на території Піщанської сільської ради Шацького району задля ведення рибного господарства, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



Факт самовільного зайняття землі на території Шацьких озер досліджують у межах кримінального провадження. У суді ж прокурори наполягають на звільненні землі підприємством.

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