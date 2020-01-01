Фермерський ярмарок у Луцьку можуть закрити через порушення карантинних вимог





Про це



Повідомляють, інспектори муніципальної варти сьогодні, 5 червня, виявили багато порушень карантинних вимог на ярмарку сільськогосподарської продукції між будинками 18 та 20 на проспекті Соборності. Про численні порушення на цьому об’єкті неодноразово повідомляли і працівники Держпродспоживслужби. Більшість продавців не мають документів про якість продукції, ігнорують використання засобів індивідуального захисту. Окрім цього, продавці та покупці не дотримуються необхідної дистанції.



Як наголосив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, якщо ситуація на ринку не буде контрольованою, розглядатиметься питання про його закриття.



Також за даними управління охорони здоров’я міської ради та Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, у Луцьку станом на 5 червня зареєстрували 215 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу додалося 11 нових випадків. До сімейних лікарів із захворюваністю на грип та ГРВІ за добу звернулося 82 лучан. Також виявили 12 підозр на коронавірус.



Працівники Національної поліції продовжують перевірку дотримання карантинних заходів у місті. Відстежують коло контактних осіб та тих, хто повинен перебувати на самоізоляції. Крім того, відпрацьовується алгоритм дій та мобілізація сил та засобів для належного дотримання порядку і правил карантину під час поминальної суботи та святкових днів на Трійцю.



Головне фото - ілюстративне.

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