Львівська залізниця заявила про тимчасове скасування приміських поїздів на Волині





Про це повідомляють на



Починаючи від сьогодні, 6 червня, не курсуватимуть такі поїзди: № 6302 Іваничі – Ковель, № 6307 Ковель – Іваничі, № 6319 Маневичі – Ковель, № 6320 Ковель – Маневичі, № 6364/6363 Луцьк – Ковель та № 6396/6395 Ковель – Луцьк.



Запевнили, що таке рішення прийняли відповідно до протокольного рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04.06.2020 № 19 про скасування деяких послаблень протиепідемічних заходів на території Волинської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівська залізниця призупиняє курсування приміських поїздів у межах Волинської області.Про це повідомляють на офіційному сайті Львівської залізниці.Починаючи від сьогодні, 6 червня, не курсуватимуть такі поїзди: № 6302 Іваничі – Ковель, № 6307 Ковель – Іваничі, № 6319 Маневичі – Ковель, № 6320 Ковель – Маневичі, № 6364/6363 Луцьк – Ковель та № 6396/6395 Ковель – Луцьк.Запевнили, що таке рішення прийняли відповідно до протокольногоз питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04.06.2020 № 19 про скасування деяких послаблень протиепідемічних заходів на території Волинської області.

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