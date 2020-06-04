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Львівська залізниця заявила про тимчасове скасування приміських поїздів на Волині

Львівська залізниця заявила про тимчасове скасування приміських поїздів на Волині
Львівська залізниця призупиняє курсування приміських поїздів у межах Волинської області.

Про це повідомляють на офіційному сайті Львівської залізниці.

Починаючи від сьогодні, 6 червня, не курсуватимуть такі поїзди: № 6302 Іваничі – Ковель, № 6307 Ковель – Іваничі, № 6319 Маневичі – Ковель, № 6320 Ковель – Маневичі, № 6364/6363 Луцьк – Ковель та № 6396/6395 Ковель – Луцьк.

Запевнили, що таке рішення прийняли відповідно до протокольного рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04.06.2020 № 19 про скасування деяких послаблень протиепідемічних заходів на території Волинської області.

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Теги: залізниця, поїзди, карантин, Волинь
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