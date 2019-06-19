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Оновлення команди стартувало: у ківерцівської «Європейської солідарності» – нова очільниця

Оновлення команди стартувало: у ківерцівської «Європейської солідарності» – нова очільниця
У Волинській області розпочався процес перезапуску команди партії "Європейська солідарність", лідером якої є Петро Порошенко. Першою в ланцюжку змін стала Ківерцівська районна організація політичної сили.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.

"На Волині стартував процес перезапуску та оновлення команди "Європейської солідарності". Він розпочався з Ківерцівської районної організації партії і впродовж тижня буде продовжуватися у низці міських та районних осередків. Тобто "Європейська солідарність" оновлюється - заходять молоді, активні, розумні та досвідчені люди, що якнайкраще сприятимуть розвитку і генеруватимуть нові ідеї", - зауважив Яковлев.

За його словами, сьогодні, 10 червня, відбулася конференція, де погодили питання заміни голови ківерцівського осередку "ЄС". Раніше парторганізацію очолював депутат Ківерцівської міської ради Петро Чайка. Тепер же він допомагатиме в роботі обласній партійній організації.

Новим головою Ківерцівської районної організації партії "Європейська солідарність" стала колишня заступниця керівника Ківерцівської РДА Яна Церкевич.


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Теги: партія, Європейська солідарність
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