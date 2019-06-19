Оновлення команди стартувало: у ківерцівської «Європейської солідарності» – нова очільниця

У Волинській області розпочався процес перезапуску команди партії "Європейська солідарність", лідером якої є. Першою в ланцюжку змін стала Ківерцівська районна організація політичної сили.Про церозповів член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність»"На Волині стартував процес перезапуску та оновлення команди "Європейської солідарності". Він розпочався з Ківерцівської районної організації партії і впродовж тижня буде продовжуватися у низці міських та районних осередків. Тобто "Європейська солідарність" оновлюється - заходять молоді, активні, розумні та досвідчені люди, що якнайкраще сприятимуть розвитку і генеруватимуть нові ідеї", - зауважив Яковлев.За його словами, сьогодні, 10 червня, відбулася конференція, де погодили питання заміни голови ківерцівського осередку "ЄС". Раніше парторганізацію очолював депутат Ківерцівської міської ради. Тепер же він допомагатиме в роботі обласній партійній організації.Новим головою Ківерцівської районної організації партії "Європейська солідарність" стала колишня заступниця керівника Ківерцівської РДА