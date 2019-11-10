Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні
Сьогодні, 14:24
На території України завтра, 11 червня, буде суха, ясна погода, проте на вихідні прогнозують дощі та зменшення температури повітря.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, вдень +29+35 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, в західних областях +13+18 градусів.
Вітер в Україні східний, невеликий або помірний.
За її словами, послаблення спеки та збільшення дощів буде орієнтовно найближчими вихідними, 13-14 червня. Східна частина України залишатиметься все ще із дуже високою температурою повітря.
"Тому поки що уважно прислухайтеся до себе, придивляйтеся до прогнозу погоди та показників температури повітря - обирайте правильне й здорове відношення до спеки, не захоплюйтеся надміру сонцем чи кондиціонером", - написла Діденко.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, вдень +29+35 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, в західних областях +13+18 градусів.
Вітер в Україні східний, невеликий або помірний.
За її словами, послаблення спеки та збільшення дощів буде орієнтовно найближчими вихідними, 13-14 червня. Східна частина України залишатиметься все ще із дуже високою температурою повітря.
"Тому поки що уважно прислухайтеся до себе, придивляйтеся до прогнозу погоди та показників температури повітря - обирайте правильне й здорове відношення до спеки, не захоплюйтеся надміру сонцем чи кондиціонером", - написла Діденко.
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