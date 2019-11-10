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Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні

Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні
На території України завтра, 11 червня, буде суха, ясна погода, проте на вихідні прогнозують дощі та зменшення температури повітря.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, вдень +29+35 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, в західних областях +13+18 градусів.

Вітер в Україні східний, невеликий або помірний.

За її словами, послаблення спеки та збільшення дощів буде орієнтовно найближчими вихідними, 13-14 червня. Східна частина України залишатиметься все ще із дуже високою температурою повітря.

"Тому поки що уважно прислухайтеся до себе, придивляйтеся до прогнозу погоди та показників температури повітря - обирайте правильне й здорове відношення до спеки, не захоплюйтеся надміру сонцем чи кондиціонером", - написла Діденко.

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Теги: Україна, спека, дощі
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