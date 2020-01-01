вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 11 червня

Курс валют у Луцьку на 11 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.50, а продаж – 26.65.

Євро при купівлі становить – 29.80, продажу – 30.00.

Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,34.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.65, продаж – 6.72.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
49 мільйонів поїздок за три роки безвізу із країнами ЄС: куди українці подорожували найбільше
Сьогодні, 09:25
У трьох волинян вилучили автівки з сумнівними документами
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 11 червня
Сьогодні, 09:10
На реконструкцію каналізації та очисних споруд Луцьку потрібно 10 мільйонів євро
Сьогодні, 08:10
Як найчастіше передається коронавірус
Сьогодні, 07:34
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 10 червня Курс валют у Луцьку на 10 червня
10 червень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 9 червня Курс валют у Луцьку на 9 червня
09 червень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 8 червня Курс валют у Луцьку на 8 червня
08 червень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 5 червня: долар знову подешевшав Курс валют у Луцьку на 5 червня: долар знову подешевшав
05 червень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Сьогодні, 10:10
 0
Через блискавку у селі на Волині загорівся будинок
Сьогодні, 10:09
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 червня
Сьогодні, 09:59
 0
Через грози і шквали у трьох районах на Волині не було світла
Сьогодні, 09:58
 0
Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8