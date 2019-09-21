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У будинку волинянина під час обшуку знайшли зброю та бурштин. ФОТО

У будинку волинянина під час обшуку знайшли зброю та бурштин. ФОТО
У мешканця Іваничівського району сьогодні під час обшуку виявили пістолет, набої, бурштин та інші речі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Днями оперативники отримали інформацію, що волинянин може мати незаконну зброю за місцем свого проживання, тож при обшуку у нього виявили пістолет невідомого походження, набої, холодну зброю та каміння бурштину.

Усе знайдене вилучили і направили на експертизу, після проведення якої вирішуватимуть питання про притягнення до кримінальної відповідальності.

Санкціонований обшук у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) провели поліцейські управління карного розшуку ГУНП, роти поліції особливого призначення та Горохівського відділу поліції.

У будинку волинянина під час обшуку знайшли зброю та бурштин. ФОТО
У будинку волинянина під час обшуку знайшли зброю та бурштин. ФОТО
У будинку волинянина під час обшуку знайшли зброю та бурштин. ФОТО
У будинку волинянина під час обшуку знайшли зброю та бурштин. ФОТО


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Теги: обшук, Іваничівський район, бурштин
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