вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На українсько-польському кордоні «Шегині» застрягли сотні заробітчан

На українсько-польському кордоні «Шегині» застрягли сотні заробітчан
На єдиному пішому пункті пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині» із ночі стоять сотні українців.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Марія Кужик.

Люди у черзі, стоять тут  вже по 12-13 годин і досі не перетнули кордон. Здебільшого тут ті, хто прямує на сезонні роботи до Польщі.

«Взагалі не спали цілу ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки», - каже мешканка Волині Любов Ковальчук.

Українська сторона подорожніх оформила, застрягли вони на нейтральній частині - між Польщею та Україною. Там немає місць перепочинку, увесь цей час доводиться стояти, або відпочивати на валізах. І лиш один туалет до якого теж черга. Дистанції тут не дотримуються, багато хто не в масках.  

«Стало дуже погано, бо я дві години чекала на туалет загальний», - каже мешканка Івано-Франківська Любов Хромишин.

Перетин кордону уповільнюється через карантинні заходи безпеки з польського боку. Додатковий час займає температурний скринінг, ретельна перевірка документів, а також щогодинне санітарне прибирання приміщення.  

Тож зарадити черзі українські прикордонники не в силі. Скупчення тут виникає час від часу, зазвичай на вихідні. Коли прибуває більше людей з різних областей. А саме зараз у Польщі сезонні роботи, тож туди і прямують українці. Щодоби тут проходить близько трьох тисяч українців. Тож прикордонники радять обирати автомобільні пункти пропуску - їх на Львівщині зараз працює два.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща, Шегині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ліквідовують наслідки стихії: 10 сіл – досі частково без світла
Сьогодні, 13:17
На українсько-польському кордоні «Шегині» застрягли сотні заробітчан
Сьогодні, 12:58
Затуляє вікна: лучани викликали поліцію на будівництво. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У департаменті ЖКГ Луцькради виникла пожежа
Сьогодні, 12:31
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який йшов п'яним посеред дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок
25 травень, 09:15
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок
14 квітень, 09:45
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок
03 квітень, 10:33
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
01 квітень, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ліквідовують наслідки стихії: 10 сіл – досі частково без світла
Сьогодні, 13:17
 0
На українсько-польському кордоні «Шегині» застрягли сотні заробітчан
Сьогодні, 12:58
 0
Затуляє вікна: лучани викликали поліцію на будівництво. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
 0
У департаменті ЖКГ Луцькради виникла пожежа
Сьогодні, 12:31
 0
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який йшов п'яним посеред дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8