На українсько-польському кордоні «Шегині» застрягли сотні заробітчан





Про це повідомляє кореспондентка



Люди у черзі, стоять тут вже по 12-13 годин і досі не перетнули кордон. Здебільшого тут ті, хто прямує на сезонні роботи до Польщі.



«Взагалі не спали цілу ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки», - каже мешканка Волині Любов Ковальчук.



Українська сторона подорожніх оформила, застрягли вони на нейтральній частині - між Польщею та Україною. Там немає місць перепочинку, увесь цей час доводиться стояти, або відпочивати на валізах. І лиш один туалет до якого теж черга. Дистанції тут не дотримуються, багато хто не в масках.



«Стало дуже погано, бо я дві години чекала на туалет загальний», - каже мешканка Івано-Франківська Любов Хромишин.



Перетин кордону уповільнюється через карантинні заходи безпеки з польського боку. Додатковий час займає температурний скринінг, ретельна перевірка документів, а також щогодинне санітарне прибирання приміщення.



Тож зарадити черзі українські прикордонники не в силі. Скупчення тут виникає час від часу, зазвичай на вихідні. Коли прибуває більше людей з різних областей. А саме зараз у Польщі сезонні роботи, тож туди і прямують українці. Щодоби тут проходить близько трьох тисяч українців. Тож прикордонники радять обирати автомобільні пункти пропуску - їх на Львівщині зараз працює два.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На єдиному пішому пункті пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині» із ночі стоять сотні українців.Про це повідомляє кореспондентка ТСН Марія Кужик.Люди у черзі, стоять тут вже по 12-13 годин і досі не перетнули кордон. Здебільшого тут ті, хто прямує на сезонні роботи до Польщі.«Взагалі не спали цілу ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки», - каже мешканка ВолиніУкраїнська сторона подорожніх оформила, застрягли вони на нейтральній частині - між Польщею та Україною. Там немає місць перепочинку, увесь цей час доводиться стояти, або відпочивати на валізах. І лиш один туалет до якого теж черга. Дистанції тут не дотримуються, багато хто не в масках.«Стало дуже погано, бо я дві години чекала на туалет загальний», - каже мешканка Івано-ФранківськаПеретин кордону уповільнюється через карантинні заходи безпеки з польського боку. Додатковий час займає температурний скринінг, ретельна перевірка документів, а також щогодинне санітарне прибирання приміщення.Тож зарадити черзі українські прикордонники не в силі. Скупчення тут виникає час від часу, зазвичай на вихідні. Коли прибуває більше людей з різних областей. А саме зараз у Польщі сезонні роботи, тож туди і прямують українці. Щодоби тут проходить близько трьох тисяч українців. Тож прикордонники радять обирати автомобільні пункти пропуску - їх на Львівщині зараз працює два.

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